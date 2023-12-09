جاي تاخدني من بيتي| طوني خليفة يفاجيء أسما إبراهيم بعرض على الهواء.. فيديو

فجأ الإعلامي طوني خليفة الإعلامية أسما إبراهيم بعرض على الهواء أثناء حلوله ضيفًا على برنامج "حبر سري" .

وقال طوني خليفة: عندي فكرة برنامج حلوة ليكي يعرض فى دبي على قناة المشهد ، لترد أسما مازحة: أنت جاي تخدني من بيتي.

لمشاهدة الفيديو من هنا

وأضافت أسما إبراهيم ، قائلة: أنا أكيد يشرفني استأذن قناتي وبيتي ولو وافقوا معنديش مشكلة.

تعرضت الإعلامية أسما إبراهيم، خلال الساعات القليلة الماضية، لـ وعكة صحية مفاجئة، نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات، وطلبت من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها، وذلك بنشرها صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فما تفاصيل حالتها الصحية للإعلامية.

نُقلت الإعلامية أسما إبراهيم خلال الساعات الماضية إلى المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، حيث نشرت عبر خاصية الأستوري على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة لـ ذراعها بينما كانت تتلقى العلاج، وعلقت عليها كاتبه: « الحمد لله».

بعد ما خضعت الإعلامية أسما إبراهيم للعلاج بإحدى المستشفيات طمأنت جمهوها عبر خاصية الأستوري على موقع السوشيال ميديا انستجرام، عن حالتها الصحية قائلة: «أنا بخير الحمد لله، وبشكر كل الناس اللي سألت عليا، الحمد لله أنا شوفت كمية حب منكم، شكرًا من قلبي».