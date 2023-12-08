أجمل ختام لرحلتنا بالسعودية| إلهام شاهين وهالة سرحان تؤديان مناسك العمرة ..صور

نشرت الفنانة إلهام شاهين عددًا من الصور وهى تؤدي مناسك العمرة من أمام الكعبة ، بصحبة الإعلامية هالة سرحان.

وعلقت إلهام شاهين على الصور، قائلة: أجمل ختام لرحلتنا فى السعودية ، أنا وصديقتي الغالية دكتورة هالة سرحان.

وقالت الفنانة إلهام شاهين إنها في حال إهدائها هدية لنفسها؛ فتحب أن تهدي نفسها جائزة «الجرأة والانتماء للوطن».

وأضافت إلهام شاهين، في تصريحات تليفزيونية على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي،: “أعطي جائزة لنفسي على جرأتي وشجاعتي وانتمائي لوطني وعروبتي جدا، وأكتر فترة كنت جريئة فيها؛ لما وقفت قدام الإخوان فترة حكمهم، وانتصرت عليهم وخدت حكم عليهم، ودخلت واحد السجن 3 سنين، كان بيشتم في كل أهل الفن والفكر والثقافة، وأغلقت قناة تلفزيونية إخوانية بحكم المحكمة، وكانت أول قناة في الكون تغلق بحكم محكمة؛ لأنهم كانوا بيشتموا في الفن والثقافة والفكر، وسعيدة إن ده حصل خلال حكمهم، مش بعد انتهاء حكمهم؛ لأنهم كانوا فاهمين إنهم امتلكوا زمام الأمور”.

إلهام شاهين تنعى الفنان أشرف عبدالغفور

عبرت الفنانة إلهام شاهين، عن عميق حزنها بسبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، مشيرة إلى أنه سيظل- رغم رحيله- باقيا بأعماله الفنية الجميلة التي ستشاهدها الأجيال المتتالية وتستمتع بها.

وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاصيل”، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر قناة “صدى البلد 2”،: "الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، هو إنسان جميل ومحترم وصادق وفنان كبير".

وأشارت الفنانة إلهام شاهين، إلى أن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، قدم الكثير من الأدوار الهادفة المحترمة، وهو فنان صاحب رسالة، وكان نقيبا رائعا للفنانين.