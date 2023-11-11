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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين: الإحتلال الإسرائيلي هيتجنن من مصر

ألهام شاهين
ألهام شاهين

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها لحضور المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون لأنه أقيم تحت شعار فلسطين وتضامنًا مع القضية الفلسطينية.

وقالت إلهام شاهين فى تصريحات إذاعية ، أن حضورها للمهرجان كان تجربة رائعة نظرًا أنه أقام تحت شعار فلسطين ،وكان لايد أن يقام بالفعل لأنه مهرجان مصري أصيل على أرض أمريكي ، والأساس فيه الأفلام المصرية والعربية ، لأن الفن هو اللغة الوحيدة التى تربط العالم جميعًا. 

وأضافت إلهام شاهين أن المهرجان كان له أثر قوي لأن الفنانين دعموا القضية الفلسطينية برسايل قوية ، وأن رسالتها فى المهرجان كانت عن كيفية الإتحاد ولإنقاذ فلسطين ، ورسالة قوية للبلاد التى تدعم إسرائيل وتمدها بالأسلحة لقتال أهل غزة لكي تتوقف لأن هذا إجرام ضد الأنسانية 

وعلقت: الحرب عبارة عن جندي لجندي لكن قتل الأبرياء والأطفال وتفجير الكنائس والجوامع هذا شىء غير متكافيء ،ووقوف دول بجانب إسرائيل شىء غريب جدًا ومنطق مقلوب أنا مستغرباه.

وأضافت إلهام شاهين ، معلقة: فى تعمد لخراب الوطن العربي وكانوا يتمنوا أن يحققوا هذا الخراب فى مصرلكن ربنا منولهمش عشان كدة هيتجننوا من مصر لأننا أقوياء جدًا بجيشنا وشعبنا.

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وكتبت الفنانة إلهام شاهين خلال الأيام الماضية رسالة شديدة اللهجة لكل من يحاول تدبير المؤامرات على مصر من قبل دول الغرب ، وذلك أثر الظروف والتحديات الحالية وتفاقم القضية الفلسطينية ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتبت إلهام شاهين ، قائلة: "تحذير.. مصر خط أحمر.. يتآمر العالم على مصر ويحاصرها الغرب بكل إصرار لأنها صاحبة قرار ولا تقبل إملاءات لصالح الأجندات الغربية.. ولأنها رفضت إقامة قواعد عسكرية أمريكية على أرضها.. ولأن جيش مصر هو الأقوى فى المنطقة العربية، بعد توطين تصنيع السلاح محليا وتنويع مصادر التسليح.. واتساع قوة مصر العسكرية مما يزيد نفوذها السياسي"

 

وأضافت إلهام شاهين ، قائلة: ربنا يحميكى يا مصر يا أم الدنيا.. اللهم احفظ مصر وجيشها وشعبها ورئيسها.. مصر ستكون الصخرة التى تتحطم عليها مؤامرات أهل الشر تاريخيا.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.

 

أبرز تصريحات إلهام شاهين المهرجان المصري الأمريكي القضية الفلسطينية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

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