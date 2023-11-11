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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمال العدل: موت سامي هزني.. وتركي آل الشيخ فاتح الباب للفنانين المصريين

جمال العدل
جمال العدل

تصدر المنتج جمال العدل محركات البحث فى جوجل خلال الساعات القليلة الماضية ، وذلك عقب أحدث لقاء تليفزيوني له .. وهذه أبرز التصريحات 

 

تحدث المنتج جمال العدل عن حزنه الشديد بعد فقدان شقيقه الفنان سامي العدل ، وأضاف في لقائه ببرنامج “حبر سري ” تقديم الإعلامية أسما إبراهيم ، موت سامي العدل هزني جدًا لأنه كان صاحب الفضل عليا ومفيش أطيب ولا أحن منه وتأثرت بوفاته بالرغم  أنه كان مريض قبلها بفترة وتوفي في شهر رمضان.

خلاف جمال العدل وخالد النبوي

وتحدث المنتج جمال العدل، على خلافه مع الفنان خالد النبوي و حقيقة ندمه على أخر تصريحاته بشأن عدم رغبته مشاركته في أي عمل فني، وإنه لم يندم على تصريحه السابق عن عدم التعاون مع خالد النبوي بعد مسلسل "واحة الغروب".

وأضاف جمال العدل، قائلاً: "مرضنا بالكورونا حل الأزمة فيما بيننا ، وخالد النبوي بيحب اسمه يتكتب الأول وده من أهم الحاجات عنه".

وعن مشاركته فى أعمال أخري ، قال جمال العدل: أن العمل كان مهم جدًا وبه تفاصيل هامة من اختيار الاسم الأول والثاني في التتر . معلقًا: "اتصالحنا ويجوز نشتغل مع بعض تاني".

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جمال العدل يكشف سبب قلة أعمال شيريهان

وتترك المنتج جمال العدل فى الحديث عن الفنانة شيريهان وقلة أعمالها ، معلقًا: إن قلة أعمال شريهان يرجع إلى حرصها على جمهورها الكبير اللى كونته، معلقًا: مفيش حد بيحب الفن زى شيريهان ، يعني عايزة طول الوقت تقدم حاجات جديدة ومختلفة، قدرنا تعمل ده في مسرحية كوكو شانيل، وفي مشروع كبير بيتعمل ونتمنى إنه يتعمل.

تركي أل شيخ شخص متميز

وقال المنتج جمال العدل، أن المستشار تركي آل الشيخ شخص متميز جدًا في الأعمال ومتفرد وسريع الإيقاع في صناعة النجاح، موضحا أنه يوافق أن يدعمه تركي الشيخ بأعمال فنية في فيلم أو أكثر.

وأوضح جمال العدل : أن ما يحدث في المملكة العربية السعودية هو شئ لا يصدق وبه قفزات كبيرة وليس إيقاع سريع فقط، مشددًا أنه يوافق ويتمنى أن يدعمه تركي آل الشيخ في أعمال له.

وأشار جمال العدل ، إلى أن المستشار تركي آل الشيخ فاتح الباب للفنانين المصريين، مؤكدا أن الفن ليس له وطن ولابد أن نتكامل في الأعمال في الوطن العربي، معقبًا: "أنا لو منتج أولاد رزق هسيب تركي آل شيخ يدعم الفيلم".

 

 

المنتج جمال العدل الفنان سامي العدل المستشار تركي آل شيخ خالد النبوى أعمال شيريهان

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