ترامب يلوح بضرب إيران.. وطهران تتوعد برد غير تقليدي.. هل تعود الحرب الأمريكية الإيرانية؟

أكد الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، أن المواجهة الأمريكية الإيرانية تمر بمرحلة استنزاف متبادل، مشيرًا إلى أن واشنطن تستخدم الضغوط العسكرية والسياسية لدفع طهران إلى التفاوض، بينما تسعى إيران إلى إظهار قدرتها على الصمود رغم الضغوط المتواصلة.

وأوضح الشيمي، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن فرص التوصل إلى اتفاق قريب لا تزال محدودة، في ظل الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز، باعتبارهما من أبرز الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات، لافتًا إلى أن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية قد تمثل عامل ضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتجنب التصعيد العسكري.

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا وداخل الولايات المتحدة يضع الإدارة الأمريكية أمام تحديات سياسية، معتبرًا أن ترامب يسعى إلى توظيف الأزمة لإظهار الحزم في مواجهة إيران وتحقيق مكاسب سياسية داخلية.