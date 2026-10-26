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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النيابة تطلب تحليل مخدرات لوالد منة في واقعة الاعتداء عليها بالإسكندرية

الأب المتهم
الأب المتهم
أحمد بسيوني

طلبت النيابة العامة إخضاع والد الطفلة «منة»، البالغة من العمر 12 عامًا، للفحص بمصلحة الطب الشرعي، للكشف عن مدى تعاطيه المواد المخدرة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن اتهامه بالتعدي عليها بالضرب وإصابتها داخل منطقة بشاير الخير غرب الإسكندرية.

ويأتي قرار الفحص في ضوء التحقيقات المستمرة لكشف ملابسات الواقعة، التي أثارت موجة من الغضب والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو ظهرت فيه الطفلة وهي تستغيث بإحدى جاراتها، بينما بدت عليها آثار إصابات متفرقة.

وفي سياق متصل، كشف محمود عاشور، شقيق الأب المتهم، عن تفاصيل تتعلق بالأوضاع الأسرية للطفلة، متحدثًا عن خلافات متكررة ومخاوف قال إنها كانت تنتابه بشأن سلامتها، مشيرًا إلى أنه تولى وزوجته رعايتها خلال فترات من طفولتها.

واتهم شقيق المتهم، بحسب روايته، شقيقه بالاعتداء على الطفلة بصورة متكررة، مدعيًا أن الاعتداءات تضمنت خلع أظافرها باستخدام الأسنان، إلى جانب ضربها بالعصي وأدوات أخرى، مؤكدًا أنه شاهد آثار إصابات في أجزاء متفرقة من جسدها.

وأوضح أنه كان يشعر بالقلق على الطفلة في ظل الخلافات الأسرية، لافتًا إلى قوة علاقته بها، إذ كان يعتبرها بمثابة ابنته، وهو ما دفعه، وفقًا لأقواله، إلى محاولة الاطمئنان عليها والتدخل لمساعدتها.

وأضاف محمود عاشور أنه صُدم عندما تمكن من رؤية الطفلة، فقرر اصطحابها إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، موضحًا أنه توجه بها إلى مستشفى خاص لإجراء الأشعة والفحوصات، قبل انتقاله إلى مستشفى الميري لاستكمال الرعاية الطبية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو ظهرت فيه الطفلة وهي تستغيث بإحدى جاراتها، مع ظهور آثار إصابات على جسدها، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتوفير الحماية اللازمة لها ومحاسبة المسؤول عن إيذائها حال ثبوت الاتهامات.

وعلى خلفية الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط والد الطفلة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث، وفحص الأدلة والتقارير الطبية، والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية.

ومن المنتظر أن تسهم نتائج الفحوص الطبية وتحليل المخدرات، إلى جانب التحريات وأقوال الشهود، في استكمال التحقيقات وتحديد حقيقة الاتهامات وظروف وقوع الحادث.

الطفله منه الإسكندرية بشاير الخير القبارى تحليل مخدرات النيابة العامة

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