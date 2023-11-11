بعد تصدرها التريند .. كيف تسبب السحر فى معاناة حورية فرغلي| تفاصيل

تصدرت الفنانة حورية فرغلي محركات البحث فى جوجل مجددًا خلال الساعات الماضية بعد أن أعادت نشر صورة لها من داخل غرفة العمليات أثناء خضوعها إلى آخر عملية جراحية في أنفها، بعد الإصابة التي كانت قد تعرضت لها منذ سنوات.

وعلقت حورية فرغلي ، قائلة: "هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي، وأصمت وفي داخلي ألف وجع، لا أشكو لأحد، الكتمان هو رفيقي إلى الأبد، ويا رب ما يكتب لحد الوجع يا رب.. آخر عملية اللهم لك الحمد، أصعب وجع انك تكون لوحدك في الوجع".

بداية الأزمة

عانت الفنانة حورية فرغلي منذ حوالى 5 سنوات بعد أن تعرضت لكسر في الأنف نتيجة سقوطها من أعلى الحصان ووقوعه عليها ، مما أدى ألى دخولها فى عدة عمليات جراحية مؤلمة ، ولكن لم تنجح هذه العمليات بشكل دائم ، مما عرضها إلى الدخول فى حالات إكتئاب شديدة ولكنها صرحت منذ فترة أنها بالفعل تعرضت للسحر وأنها لا تخشاه لكنه تسبب فى أذيتها .. لديكم التفاصيل

وقالت الفنانة حورية فرغلي فى تصريحات تليفزيونية سابقًا ، أنها أجرت أول عملياتها الجراحية في لندن، حيث اعتمد فيها الطبيب على أخذ عظمة من الجمجمة وتثبيتها بمسمار طويل في الأنف، لترجه إلى شكلها الطبيعي ،ولكن ظهرت لها عدة أعراض أبرزها التغيير في الصوت وفقدان حاسة الشم والتذوق وأيضًا عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي .

مما أدى إلى ذهابها لأكثر من طبيب لكي تمارس حياتها بشكل طبيعي ، للتفاجيء بأن الطبيب قد أجلري لها العملية بشكل غير صحيح ، وأن المسمار الثبت داخل الأنف نتج عنه عدوى انتقلت إلى العظام وأدت إلى الآثار الجانبية التي عانت منها، ثم اضطرت إلى الدخول في عمليات جراحية أخرى.

وأما عن الجانب النفسي ، أضافت حورية فرغلي أنها عانت من إكتئاب حاد بسبب تشبيه البعض لها بمايكل جاكسون ، وهناك الكثير من المقربين لها قرروا الإبتعاد عنها بشكل مفاجيء.

لكنها نجحت فى إستعادة ثقتها بنفسها عن طلريق اللجوء إلى طبيب مختص وأن من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في الشكل الخارجي.

و قد أعلنت حورية فرغلي أيضًا عن اصابتها بعيب خلقي وراثي في الرحم منذ ولادتها، مما يمنعها من الإنجاب، والعيب الخلقي كان عبارة عن صغر حجم الرحم بسبب إصابتها بعدة أورام ليفية، وهي التي تحولت فيما بعد ذلك إلى مرض السرطان.

وصرحت حورية فرغلي، أنها قامت باستئصال 7 أورام من داخل الرحم منذ 15 عام، و الدكتور المعالج قام بإعطائها مهلة لمدة 10 سنوات للزواج و الإنجاب ثم إستئصال الرحم.

وأوضحت حورية فرغلى فى تصريحات تليفزيونية، أنها أثناء زيارتها لمريض بالمستشفي فوجئت بأن بنطالها ملئ بالنزيف، معقبة: "الدكتور كشفلي وقال لازم أدخل عمليات تاني يوم الساعة 7 الصبح".

ونوهت حورية فرغلي، إلى وجود 9 أورام خبيثة داخل الرحم بحجم كبير، و ذلك ما ألزم الطبيب على إستئصال الرحم بالكامل، موضحة أنها علمت ذلك بعد إجراء العملية، قائلة: "كان نفسي أخلف بس ربنا مأذنش".

وأضافت، أنها حاليا تشعر بتحسن بدلا من النزيف التي كانت تعاني منه شهريا و يقوم باستنزافها، مطمئنة جمهورها أنها خرجت من المستشفى منذ يومان و تستطيع المشي حاليا.

السحر هو السبب فى معاناة حورية فرغلي

وكانت قد أكدت الفنانة حورية فرغلي، أنها تعرضت للسحر من قبل ولكنها لا تخشى منه، موضحة أن السحر كان مكتوب فيه اسمها وان تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش وتوقف الخلف وتفقد زوجها وعملها.

وأضافت حورية فرغلي فى تصريحات تليفزيونية ، أنها في مرة من المرات شعرت بإعياء شديد أثناء تصوير أحد المسلسلات وزاد وزنها في تلك الفترة بدون سبب واضح.

وتابعت حورية فرغلي، أنها لجأت لأحد الشيوخ المعالجين، وتفاجأت بوجود سحر مكتوب بطلاسم في حديقة بيتها باللون الأحمر، مؤكدة أن الشيخ المعالج رفض ذكر الفاعل لهذا العمل، قائلة: "منه لله اللي عملي العمل ومش عايزه اعرفه، وانا مليش مشاكل مع احد نهائياً".