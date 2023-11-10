حورية فرغلي بعد جراحة في الأنف: أصعب وجع إنك تكون لوحدك

نشرت الفنانة حورية فرغلي عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام صورة لها أثناء خضوعها إلى آخر عملية جراحية في أنفها، بعد الإصابة التي كانت قد تعرضت لها منذ سنوات .

وقالت حورية فرغلي : هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي أصمت وفي داخلي الف وجع لا أشكو

لأحد الكتمان هو رفيقي للابد يارب ما يكتب لحد الوجع يارب آخر عمليه اللهم لك الحمد اصعب وجع إنك تكون لوحدك في الوجع.

وكانت قد أعلنت حورية فرغلي على تعاقدها بفيلم سينمائي جديد يدعي “ديجافو” ، من خلال فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام .

وقالت حورية فرغلي: وحشتوني بقالى يومين مشفتكوش .. أنا طالعة انهاردة أقولكوا أحلى خبر بقالى كتير منبسطش زى انهاردة ، أنا لسة ماضية فيلم اسمه ديجافو والمخرج عيد العربي والمنتج أيمن فهمي.

وتابعت حورية فرغلي ، قائلة: يمكن تستغربوا اشمعنا دلوقتي هدخل دلوقتي سينما ، بس أنا كان معروض عليا أعمال سينمائية كتير ولكن مفيهاش جديد ، وأنا قدمت أدوار كتير لكن معملتش الدور دا قبل كدة.

واختتمت حورية فرغلي حديثها ، بأن دورها فى فيلم ديجافو سيكون مختلف ومن أصعب الأدوار التى ستقدمها .