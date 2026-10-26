قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيول تقطع طريق مرسى علم – الشلاتين بالبحر الأحمر.. وتحذيرات من عبور مجرى المياه
خلال لقائه بجوتيريش.. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة إصلاح منظومة مجلس الأمن
اتساع رقعة التسرب النفطي قبالة سواحل الإمارات.. وإغلاق مزيد من الشواطئ
إقبال على الجمعية العمومية العادية وغير عادية لنادي سيراميكا كليوباترا| صور
48 ساعة وينتهي التقديم في 15 ألف شقق إيجار تمليكي
لأول مرة .. الدولار يتخطى حاجز 56 جنيهًا في البنوك
الرئيس السيسي: مصر تدعم الدور المركزي للأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين
رئيس مجلس الشيوخ: الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ.. ومصر تقف مع أشقائها درعا يصون لا سيفا يعتدي
لا إفلات من العقاب..ملك الأردن: لاحقنا الإرهابيين حتى جحورهم ولن نقبل أبدَا من يفرقنا
وزير الدفاع الكوري الجنوبي: مشاورات مكثفة مع واشنطن لتحديد موعد نقل القيادة العملياتية في زمن الحرب
ارتفاع عدد مشتركي إنترنت النطاق العريض الثابت 9.5% في ديسمبر 2025
الاتحاد الدولي للمستشفيات يعلن فوز مصر بمقعد أفريقيا والشرق الأوسط بمجلس إدارة الاتحاد للمرة الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

على جثتي مشروعي يتقفل.. صرخة فتاة أثناء تشميع مشروعها بالإسكندرية

فتاة تدعي مريم الشناوي
فتاة تدعي مريم الشناوي
محمد بدران   -  
علا محمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لفتاة تدعى مريم الشناوي وهي تنهار بالبكاء والصراخ أثناء تنفيذ قرار غلق وتشميع مشروعها الخاص في حي شرق الإسكندرية.

وظهرت مريم في الفيديو  المتداول وهي تصرخ: "أنا مريم الشناوي، ده مشروعي، حرام عليكم، أنا مش هسكت، لو على جثتي المكان مش هيتقفل"، مؤكدة أن المشروع هو تكوين اربع سنوات من العمل والتعب.

وقالت صاحبة المشروع إنها فوجئت بحملة من الحي لتشميع المكان، متهمة مسؤولة بالحي بالتعسف ضدها بعد خلاف سابق مع زوجة ضابط، على حد قولها.

وطالبت مريم الجهات المعنية بفحص أسباب الغلق والتحقق من قانونية الإجراءات المتخذة بحقها، وكشف ملابسات الواقعة.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل خلال الساعات الماضية، وسط تعاطف كبير مع الفتاة ومطالبات بمراجعة قرار الغلق.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مقطع فيديو مؤثر فتاة تدعى مريم الشناوي مريم الشناوي وهي تنهار بالبكاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

وائل جمعه

باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

الأتوبيس المحترق

تفحم بالكامل.. العناية الإلهية تنقذ 40 راكبا بحريق أتوبيس قنا| صور

أحمد فتوح

جاي هنا ليه؟.. أحمد فتوح يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل أزمته مع جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام الأمم المتحدة.. وجوتيريش يشيد بالدور المحوري لمصر في تسوية النزاعات وترسيخ السلام بالشرق الأوسط

عمرو عثمان

صندوق مكافحة الإدمان: 3660 سائق مدارس خضعوا لتحليل المخدرات

ماكسيم أوريشكين

ماكسيم أوريشكين: أجريت مباحثات مع الرئيس السيسي لتوسيع الشراكة الرقمية

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام.. صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام

فيديو

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد