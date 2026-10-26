على جثتي مشروعي يتقفل.. صرخة فتاة أثناء تشميع مشروعها بالإسكندرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لفتاة تدعى مريم الشناوي وهي تنهار بالبكاء والصراخ أثناء تنفيذ قرار غلق وتشميع مشروعها الخاص في حي شرق الإسكندرية.

وظهرت مريم في الفيديو المتداول وهي تصرخ: "أنا مريم الشناوي، ده مشروعي، حرام عليكم، أنا مش هسكت، لو على جثتي المكان مش هيتقفل"، مؤكدة أن المشروع هو تكوين اربع سنوات من العمل والتعب.

وقالت صاحبة المشروع إنها فوجئت بحملة من الحي لتشميع المكان، متهمة مسؤولة بالحي بالتعسف ضدها بعد خلاف سابق مع زوجة ضابط، على حد قولها.

وطالبت مريم الجهات المعنية بفحص أسباب الغلق والتحقق من قانونية الإجراءات المتخذة بحقها، وكشف ملابسات الواقعة.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل خلال الساعات الماضية، وسط تعاطف كبير مع الفتاة ومطالبات بمراجعة قرار الغلق.