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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القبض على المتهمين باستغلال طفلة فى التسول بالمترو.. وهذه عقوبتهم بالقانون

المتهمين
المتهمين
معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله ارتياب الأهالى من إحدى السيدات وبصحبتها طفلة بزعم قيامها بإختطافها عقب تعرف شقيقتها عليها مصادفةً بإحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24/ الجارى تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بإحدى محطات مترو الأنفاق الكائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة من ضبط ( إحدى السيدات – فتاة - مقيمتان بنطاق محافظتى "الجيزة ، الشرقية") لحدوث مشادة كلامية بينهما حول إصطحاب الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو ( سن 3 ) لإستغلالها فى أعمال التسول وإستجداء مستقلى عربات المترو .

تم التوصل لوالدة الطفلة (لها معلومات جنائية – مقيمة بالبدرشين) وبسؤالها أقرت بقيامها بترك نجلتها للسيدة المضبوطة لإستغلالها فى أعمال التسول وإستجداء المارة بالمترو نظير دفع مبلغ مالى يومى لها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .


 

الأجهزة الأمنية مقطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعى طفلة أعمال التسول

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