المشدد 3 سنوات لمتهم هدد فتاة وابتزازها بصور ومقاطع فيديو في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية،برئاسة المستشار إسلام منصور الحفناوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود لطفي العوضي ومحمود محسن عبدالفتاح وسكرتارية فيليبس صبحي حكمها بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بتهديد فتاة وابتزازها ونشر صور ومقاطع مرئية تنتهك حرمة حياتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

تعود أحداث القضية رقم 18058 لسنة 2025 جنايات مركز ديرب نجم، والمقيدة برقم 1939 كلي شمال الزقازيق، إلى يوم 13 ديسمبر 2024، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «عوني. ال. ال. ح»، 44 عامًا، ويعمل سائقًا ومقيم بدائرة مركز ديرب نجم، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بتهديد المجني عليها «آية. س. م»، وابتزازها باستخدام صور ومقاطع مرئية خاصة بها.

وجاء في أمر الإحالة ان المتهم هدد المجني عليها كتابةً بإفشاء أمور خادشة للحياء، مصحوبًا بطلب إقامة علاقة جنسية معها مقابل عدم نشر الصور الخاصة بها، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، من خلال تسجيل محادثات جرت بينهما عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتقاط صور ومقاطع مرئية في مكان خاص، فضلًا عن نشر صور ومقاطع مرئية تنتهك خصوصيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وواجه المتهم كذلك اتهامات بالتسبب عمدًا في إزعاج المجني عليها وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وذلك في إطار الوقائع التي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وانتهت إلى إحالته للمحاكمة الجنائية للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه،وبعد نظر القضية، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات.