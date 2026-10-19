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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد الأحوزة العمرانية لـ30 عزبة بمراكز ومدن بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اعتماد الأحوزة العمرانية لـ ٣٠ عزبة بمراكز ومدن " بلبيس - أبو كبير- الإبراهيمية - الحسينية"، وذلك ووفقا للضوابط والإشتراطات البنائية والتخطيطية، وطبقًا لأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية، بما يتيح لأهالي هذه العزب البدء في إجراءات استخراج التراخيص اللازمة وفقًا للقانون.

أوضح محافظ الشرقية أن اعتماد الأحوزة العمرانية يُسهم في تحديث التوسعات العمرانية واستيعاب النمو العمراني، وتحديد مواقع الخدمات العامة، ومنها الخدمات الصحية والتعليمية، بما يتناسب مع الإحتياجات المستقبلية للسكان، ويُساعد على تنظيم أعمال البناء والتوسع العمراني بمختلف الإتجاهات.

ثمّن محافظ الشرقية جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعاونها المثمر مع المحافظة، ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام، لإستكمال إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وذلك عقب موافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأشار المحافظ إلى أن تفاصيل العزب التي تم اعتماد أحوزتها العمرانية بمركز الحسينية :

جاءت توزيع العزب الـ ١٥ بواقع  (١٤ عزبة بنطاق مدينة الحسينية - وعزبة واحدة بنطاق قرية منشأة مصطفى خليل) .

وفي مركزالإبراهيمية تم اعتماد عزبة واحدة بنطاق مدينة الابراهيمية وفي مركز بلبيس جاءت العزب الـ ٣ بنطاق قري (كفر حفنا – ميت حمل – أولاد مهنا) .

وفي مركز أبو كبير جاءت العزب الـ ١١ بواقع  (٧ عزب بنطاق مدينة أبو كبير - و ٤ عزب بنطاق قري " سنتريس - الغابة البلد - القراموص - المشاعلة").

كما جاري إستكمال إعتماد باقي العزب التابعة للمحافظة تباعاً عقب الموافقة عليه من قبل اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني .

الشرقية محافظ الأحوزة العمرانية

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