قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تدين بشدة الزيارات الأخيرة لمسؤولين يابانيين إلى ضريح "ياسوكوني"
نتنياهو: سنوجه ضربات أشد إلى أعدائنا إذا اقتضت الحاجة
يقترب من 54 جنيها.. تحرك سعر الدولار مجددا في البنوك
المفوضية الأوروبية تخصص أكثر من 390 مليون يورو لدعم 135 مشروعا بيئيا ومناخيا
صحة المواطن على طاولة منتدى مصر 2026| توطين صناعة الدواء وتأهيل الكوادر في الصدارة
الخطوط الجوية القطرية: تعليق الرحلات من وإلى الرياض والدمام
بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع
استعدوا خلال أيام.. موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي في مصر
شوبير يكشف عن قرار ناري من عموتة للاعبي الأهلي في الدوري
بمواصفات عالمية قطارات الخط الرابع للمترو.. صور
"شؤون الحرمين": أكثر من 21 مليون زائر للمسجد النبوي خلال سبتمبر 2026
أزمة الـ var تتصاعد.. الجبلاية ترفض طلب الزمالك والأبيض يجهز بيان ناري| القصة كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يصدر 21 قرارا تأديبيا بحق 52 من العاملين المقصرين بالجهاز الإداري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، (٢١) قرارًا تأديبيًا بحق (٥٢) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة، وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

وشملت القرارات مجازاة (٥٢) من العاملين بعدد من الوحدات المحلية القروية التابعة  لمراكز ومدن وأحياء الزقازيق والحسينية وفاقوس وههيا وأبو كبير ومنيا القمح وديرب نجم وأبو حماد ، والإحالة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة.

أكد محافظ الشرقية، أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتعزيز الانضباط الإداري، وضمان حسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

شدد المحافظ على أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية، مؤكدًا أن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة، ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل، وترسيخ الانضباط الوظيفي، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية بالجهاز الإداري أحكام المحكمة التأديبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

مباراة القمة

أزمة التحكيم تتصاعد.. تحرك جديد مرتقب من الزمالك

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

عداد الكهرباء

عداد الكهرباء هيكشفك.. تحذير مهم للمشتركين قبل محاولة السرقة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

الاتحاد المصري لكرة القدم

اتحاد الكرة يرد على الزمالك بشأن تسجيلات الـVAR بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة

ترشيحاتنا

الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص

محلية الوقف بقنا تنفي نقل الموقف الحالي.. وتوضح التفاصيل

ارشيفيه

مصرع سيدة صدمتها سيارة مجهولة وفرت هاربة في منية النصر بالدقهلية

حادث ارشيفية

ننشر أسماء المصابين فى حادث تصادم ميكروباص وسيارتي نقل بطريق مطروح – الإسكندرية

بالصور

يسرا تتألق بفستان صيفي يجمع بين الفخامة والأناقة

يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة
يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة
يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة

استعدوا خلال أيام.. موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي في مصر

موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي

الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وتساعد على حماية القلب

الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وقد تساعد على حماية القلب
الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وقد تساعد على حماية القلب
الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وقد تساعد على حماية القلب

«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري

«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري
«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري
«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد