زراعة الشرقية: تطبيق التوصيات الفنية في جني القطن لحصول المزارع على أعلى سعر

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية دعم القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية مشدداً على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمحاصيل وتقديم الإرشادات الفنية للمزارعين بما يُسهم في تحسين جودة الإنتاج وتعظيم العائد الإقتصادي والحفاظ على المحاصيل الإستراتيجية.

من جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بالمرور الميداني لمتابعة أعمال جني القطن بإدارة الزقازيق الزراعية بقرية النخاس والإلتقاء بعدد من المزارعين لمناقشة أهمية الجني المحسن وضرورة الإلتزام بالتوصيات الفنية خلال مراحل الحصاد لضمان الحفاظ على جودة الأقطان المنتجة وذلك في إطار الحرص على تطبيق التوصيات الفنية التي تسهم في تحسين جودة المحصول والحصول على أعلى رتبة عند الفرز بما ينعكس إيجابياً على سعر القطن ويحقق أفضل عائد للمزارعين.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى استمرار المديرية في تنفيذ فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب إزالة المحاصيل الصيفية بمختلف المراكز والمكاتب الزراعية من خلال تجهيز وخلط وتعبئة وتوزيع الطعوم السامة على بؤر الإصابة داخل الأراضي الزراعية وفقاً لتعليمات وزارة الزراعة بهدف الحد من انتشار القوارض وحماية المحاصيل الشتوية بعد زراعتها.

كما تم تنظيم ندوة إرشادية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري للتوعية بمرض الفاشيولا الذي يصيب الإنسان والحيوان وينتج عن الإصابة بطفيليات تستقر في الكبد والقنوات المرارية، حيث تناولت الندوة طرق انتقال العدوى من خلال تناول النباتات المائية النيئة أو غير المطهية جيدا وشرب المياه الملوثة إلى جانب التعريف بأبرز الأعراض وطرق الوقاية من المرض من خلال غسل الخضروات الورقية جيدا وتجنب مصادر المياه الملوثة والحد من انتشار القواقع الناقلة للطفيليات.