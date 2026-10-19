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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الشرقية تستعد لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية الاحد المقبل

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

عقد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع الدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، ومحمد عطية مشرف الحملة القومية للحصبة والحصبة الألمانية من وزارة الصحة والسكان على محافظة الشرقية، والدكتور أحمد فاروق مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، والدكتورة مريم إبراهيم مديرة إدارة المبادرات ومسئول التطعيمات بالمديرية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات لمتابعة الاستعدادات النهائية لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بمحافظة الشرقية، والمقرر انطلاقها إعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦، ولمدة ثلاثة أسابيع.

وقام وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال الاجتماع بمراجعة الاستعدادات الخاصة بالحملة، والتأكيد على جاهزية المطبوعات والمواد الدعائية اللازمة للتعريف بها، حيث تم مراجعة البنرات الخاصة بالحملة والتأكد من جودة طباعتها ووضوح البيانات والمعلومات الواردة بها، بما يضمن ظهورها بصورة مناسبة وتحقيق الغرض التوعوي منها، مع التأكيد على أهمية توزيعها وتعليقها في الأماكن المناسبة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين والإعلان عن الحملة بطريقة جيدة، والتعريف بموعد الحملة والفئات العمرية المستهدفة وأهمية تطعيم الأطفال، للمساهمة في وصول التطعيم لجميع الأطفال المستهدفين في الحملة، وكذلك وصول الرسائل التوعوية للمواطنين بمحافظة الشرقية.

كما ناقش وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال الاجتماع خطة العمل والإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ الحملة، والتأكد من جاهزية الفرق الطبية وتوافر الطعوم والمستلزمات اللازمة، مع التأكيد على أهمية التنسيق الجيد بين الجهات المعنية داخل المديرية وخارجها من الجهات المختصة المشاركة، وتكثيف المتابعة والإشراف على أعمال التطعيم، لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة وتحقيق المستهدف منها، والوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أهمية الاستعداد الجيد للحملة من جميع الجوانب الفنية والتنظيمية والتوعوية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالدعاية والإعلان عن الحملة بصورة واضحة ومناسبة، والاستفادة من مختلف وسائل التواصل والإرشاد المجتمعي لتعريف المواطنين بأهدافها وأهميتها، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالتطعيم، وحث أولياء الأمور على الاستجابة لجهود الدولة وتطعيم أطفالهم في المواعيد المحددة.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر ٩ أشهر وحتى ١٠ سنوات، من المصريين وغير المصريين، بالمجان، وذلك من خلال فرق التطعيم المشاركة في الحملة، موضحاً أن مراجعة البنرات والمطبوعات الدعائية تمثل خطوة هامة ضمن الاستعدادات الإعلامية، لما لها من دور في تعزيز الوعي المجتمعي والتعريف بموعد الحملة والفئات المستهدفة، بما يساهم في زيادة إقبال الأسر على تطعيم أطفالهم وتحقيق التغطية المطلوبة، والوقاية من مرضي الحصبة والحصبة الألمانية ومضاعفاتهما، حفاظاً على صحة الأطفال وسلامة المجتمع.

الصحة وزارة الصحة الطب الوقائي بالشرقية

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