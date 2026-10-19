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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدمة في الأهلي بسبب أشرف بن شرقي.. سيف زاهر أزمة تهدد تجديد عقده

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف النادي الأهلي من ملف تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أن هذا الملف سيأتي بعد الانتهاء من مناقشة تجديد عقد محمد هاني.

أشرف بن شرقي

وقال سيف زاهر، خلال تصريحاته التلفزيونية، إن الأهلي سيتجه إلى فتح ملف تجديد عقد أشرف بن شرقي عقب حسم ملف محمد هاني، من أجل الوقوف على موقف اللاعب المغربي وإمكانية استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن سقف الرواتب الذي يحدده الأهلي للاعبين الأجانب يتراوح بين 900 ألف دولار ومليون و100 ألف دولار سنويًا، وهو الحد الأقصى الذي يضعه النادي في هذا الملف، مشيرًا إلى أن بن شرقي يحصل على مقابل مادي يتجاوز هذه القيمة.

وأضاف زاهر أن مصير مفاوضات تجديد عقد اللاعب المغربي لا يزال غير واضح حتى الآن، في ظل الفارق بين راتبه الحالي والسقف المالي الذي يحدده الأهلي للاعبين الأجانب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أشرف بن شرقي يعيش واحدة من أفضل فتراته مع الأهلي، في ظل المستويات التي يقدمها مع الفريق، وهو ما يجعل ملف تجديد عقده من الملفات المهمة التي تنتظر الحسم داخل القلعة الحمراء.

أشرف بن شرقي الاهلي الزمالك منتخب مصر

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