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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر مرموش يقود تشكيل توتنهام المتوقع أمام كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي

عمر مرموش
عمر مرموش
حسن العمدة

يستعد فريق توتنهام هوتسبير لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره كوفنتري سيتي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريق اللندني لاستعادة نغمة الانتصارات والخروج من دوامة النتائج السلبية.

ويستضيف توتنهام منافسه كوفنتري سيتي على ملعبه، وسط ضغوط كبيرة بسبب تراجع نتائجه منذ انطلاق الموسم، حيث يحتل المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، بينما يأتي كوفنتري سيتي في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

ولم يتمكن توتنهام من تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الست الأولى في المسابقة، بعدما اكتفى بثلاثة تعادلات وتلقى ثلاث هزائم، وهو ما يزيد من أهمية مواجهة اليوم بالنسبة للفريق وجهازه الفني، في محاولة لتحسين موقعه بجدول الترتيب.

عمر مرموش على أعتاب العودة لتشكيل توتنهام

ومن المنتظر أن يعود النجم المصري عمر مرموش إلى التشكيل الأساسي لتوتنهام أمام كوفنتري سيتي، بعدما شارك بديلًا في مواجهة الفريق الماضية أمام مانشستر يونايتد، حيث يعول الجهاز الفني على قدراته الهجومية للمساهمة في حصد النقاط الثلاث.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام كوفنتري سيتي

حراسة المرمى: كينسكي.

خط الدفاع: جراي، فان هيكي، فان دي فين، أوديني.

خط الوسط: ماتيوس فرنانديز، تونالي.

خط الوسط الهجومي: محمد قدوس، ماديسون، عمر مرموش.

خط الهجوم: سولانكي.

توتنهام هوتسبير توتنهام كوفنتري سيتي الدوري الإنجليزي

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