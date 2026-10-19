اليوم| صراع الصدارة يشتعل في الدوري السعودي.. الهلال يطارد القادسية والأهلي يستهدف الاقتراب من القمة

تدخل منافسات الدوري السعودي للمحترفين مرحلة جديدة من الصراع على النقاط مع إقامة 3 مواجهات مهمة ضمن الجولة العاشرة في مقدمتها لقاء الهلال والحزم الذي يخوضه الفريق الأزرق بشعار استعادة الصدارة بالتزامن مع سعي الأهلي لمواصلة انتصاراته والاقتراب من مراكز المقدمةK بينما يبحث الشباب عن استغلال صحوته الأخيرة في مواجهة الفيصلي الذي يسعى بدوره إلى البناء على أول انتصاراته هذا الموسم.

وتحمل مباريات الجولة حسابات مختلفة للأندية الأربعة إذ لا تقتصر أهمية مواجهة الهلال على حصد النقاط الثلاث لكنها تمثل خطوة ضرورية قبل الصدام المرتقب مع القادسية في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي إلى استثمار امتلاكه مباراة مؤجلة لتعزيز موقعه في جدول الترتيب فيما يأمل الشباب والفيصلي في تحويل انتصاراتهما الأخيرة إلى نقطة انطلاق نحو مرحلة أكثر استقرارًا.

الهلال يستهدف استعادة القمة قبل مواجهة القادسية

تتجه الأنظار إلى ملعب «المملكة أرينا» بالعاصمة الرياض، حيث يستضيف الهلال نظيره الحزم في مواجهة يدخلها أصحاب الأرض بهدف واضح يتمثل في العودة إلى صدارة الدوري السعودي للمحترفين بعد تراجعهم إلى المركز الثاني لمصلحة القادسية.

ويمتلك الهلال 21 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف القادسية المتصدر مع أفضلية مباراة مؤجلة للفريق الأزرق بعدما غاب عن منافسات الجولة الماضية بسبب تأجيل مواجهته أمام الرياض وهو ما يجعل الفوز على الحزم فرصة مهمة لاستعادة القمة قبل المواجهة المباشرة المرتقبة أمام منافسه على الصدارة في الجولة المقبلة.

وتفرض هذه الحسابات على الهلال ضرورة التعامل مع المباراة بأقصى درجات التركيز خاصة أن فقدان أي نقاط في هذه المرحلة قد يمنح القادسية أفضلية إضافية في سباق المنافسة ويزيد الضغوط على الفريق قبل المواجهة التي قد يكون لها تأثير مهم على شكل الصراع في المراكز الأولى.

ويأمل الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال أن ينجح فريقه في فرض سيطرته مبكرًا وحسم المواجهة مستفيدًا من الإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها في الخطوط المختلفة إلى جانب تنوع الحلول الهجومية التي تمنحه القدرة على التعامل مع أكثر من سيناريو خلال المباراة.

وعلى الجانب الآخر يخوض الحزم اللقاء بعد خسارة مؤلمة أمام الفتح بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية بعدما كان قريبًا من الخروج بنتيجة إيجابية قبل أن يفقد تقدمه في اللحظات الأخيرة ويتلقى هدفًا حاسمًا عن طريق المغربي مراد باتنا.

ويحتل الحزم المركز العاشر برصيد 9 نقاط بقيادة مدربه التونسي جلال القادري الذي يسعى إلى تجاوز آثار الهزيمة الأخيرة واستعادة ثقة لاعبيه من خلال محاولة الخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال رغم الفوارق الفنية بين الفريقين.

الأهلي يطارد مراكز المقدمة عبر بوابة الفيحاء

وفي مواجهة أخرى ضمن منافسات الجولة العاشرة يحل الأهلي ضيفًا على الفيحاء بملعب «مدينة المجمعة الرياضية» في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين رغم اختلاف أهدافهما إذ يتطلع الأهلي إلى مواصلة التقدم نحو مراكز المقدمة بينما يبحث أصحاب الأرض عن استعادة التوازن والابتعاد عن المناطق المتأخرة.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام النصر بعدما تأجلت مواجهتهما في الجولة الماضية وهو ما يمنح الفريق فرصة مهمة لتعزيز رصيده وتحسين موقعه في جدول الترتيب خلال الفترة المقبلة.

ويستند الأهلي إلى سلسلة من النتائج الإيجابية التي حققها على المستويين المحلي والقاري وكان آخرها الفوز الكبير على الفتح بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الثامنة وهي النتيجة التي عكست قدرة الفريق على تقديم مردود هجومي قوي ومنحته دفعة معنوية قبل استئناف مشواره في الدوري.

ويطمح الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارينو بوسيتش إلى الحفاظ على النسق التصاعدي للفريق مع الاستفادة من التحسن الذي ظهر في الأداء خلال المباريات الأخيرة سواء على مستوى الفاعلية الهجومية أو التنظيم الدفاعي.

وفي المقابل يدخل الفيحاء المواجهة تحت ضغط الحاجة إلى تصحيح المسار بعدما خسر أمام الخليج بهدفين دون رد في الجولة الماضية ليبقى رصيده عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

ويواجه البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفيحاء مهمة صعبة في التعامل مع القدرات الهجومية للأهلي إذ يحتاج فريقه إلى تحقيق التوازن بين التأمين الدفاعي ومحاولة الوصول إلى مرمى المنافس لتجنب التعرض لضغط مستمر قد يصعب التعامل معه على مدار المباراة.

الشباب يبحث عن تأكيد صحوته والفيصلي يتمسك ببداية جديدة

وفي العاصمة الرياض يستضيف الشباب نظيره الفيصلي في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى استثمار نتائجهما الأخيرة بعدما نجح كل منهما في تحقيق انتصار أعاد إليه جانبًا من الثقة بعد فترة من التراجع.

ويدخل الشباب المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على التعاون بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الثامنة في لقاء حمل دلالات مهمة للفريق بعدما تمكن من تحقيق الانتصار رغم خوض جزء كبير من المباراة بعشرة لاعبين.

ومنح الفوز على التعاون دفعة قوية للاعبي الشباب الذين يتطلعون إلى تأكيد قدرتهم على تجاوز البداية الصعبة للموسم خاصة أن الفريق لم يحقق حتى الآن النتائج التي تتناسب مع طموحاته.

ويحتل الشباب المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما غاب عن الجولة الماضية بسبب تأجيل مباراته أمام الاتحاد وهو ما يجعل مواجهة الفيصلي فرصة مهمة لاستعادة التوازن وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

في المقابل يصل الفيصلي إلى الرياض بطموحات متجددة بعدما حقق انتصاره الأول هذا الموسم على حساب الخلود بنتيجة 3-2 في الجولة التاسعة لينهي سلسلة النتائج السلبية التي لازمته منذ بداية المنافسات.

ويمثل الفوز الأخير فرصة مهمة للفيصلي من أجل بناء مرحلة جديدة خاصة أن الانتصارات تمنح اللاعبين دفعة معنوية تساعدهم على استعادة الثقة وتمنح الجهاز الفني مساحة أكبر للعمل على تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء.

ويطمح الإيطالي جيوفاني سولينس المدير الفني للفيصلي إلى استغلال هذه الدفعة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الشباب رغم صعوبة المواجهة خارج ملعبه في ظل رغبة أصحاب الأرض في مواصلة صحوتهم والابتعاد عن المراكز المتأخرة.