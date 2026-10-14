على رأسهم الأهلي والنصر.. تأجيل 3 مباريات في الدوري السعودي

أرجأت رابطة الدوري السعودي لكرة القدم، ثلاث مباريات ضمن المرحلة التاسعة المقررة هذا الأسبوع "لاعتبارات لوجستية"، وسط تصعيد الحوثيين اليمنيين هجماتهم على السعودية.



وتأجلت مباراة الهلال المتصدر مع الرياض، ومباراة الاتحاد رابع الترتيب مع الشباب، إلى السبت 19 ديسمبر، والأهلي مع النصر الذي يضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى السبت 6 مارس 2027.

أسباب التأجيل



وعزت الرابطة "أسباب تعديل المواعيد إلى اعتبارات لوجستية، مع مراعاة الحد الأدنى لفترات الراحة بين المباريات".



وأضافت، أن "بقية مباريات المرحلة التاسعة "تستمر وفق مواعيدها المعتمدة من دون تغيير مع مراعاة تحديد المواعيد الجديدة الحد الأدنى لفترات الراحة بين المباريات، إلى جانب المتطلبات التشغيلية والتنظيمية المرتبطة بإقامة المباريات".



وكانت مباراة النصر مع ضيفه الأوزبكستاني نيفتشي فرغانة، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، تأخرت ساعة مساء الاثنين في الرياض، بعد إعلان التحالف اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون نحو العاصمة السعودية.



واستهدفت هجمات الحوثيين منشآت نفطية سعودية وناقلات نفط في البحر الأحمر الذي يشكّل طريقاً أساسياً لصادرات المملكة النفطية، إضافة إلى مراكز نقل بينها مطارات.



وبلغت هجمات الحوثيين في الأيام الماضية مدى غير مسبوق، وشملت ضربات على مطار الرياض أسفرت إحداها عن مقتل 13 شخصاً وإصابة مئات آخرين.