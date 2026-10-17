سالم الدوسري يقترب من العودة إلى الهلال.. وإنزاجي يحسم موقفه أمام الحزم

اقترب سالم الدوسري، قائد الهلال السعودي، من العودة إلى المشاركة في المباريات، بعدما استعاد جاهزيته البدنية عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية، ليصبح مرشحًا للظهور مجددًا مع الفريق في مواجهة الحزم ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ومن المنتظر أن يحسم الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، موقف اللاعب النهائي من المشاركة خلال التدريبات المقررة اليوم السبت، قبل المواجهة المرتقبة التي يسعى خلالها الزعيم إلى مواصلة مطاردة صدارة جدول الترتيب.

سالم الدوسري يقترب من العودة بعد التعافي من الإصابة

وبحسب ما أوردته صحيفة «الرياضية» السعودية، أصبح سالم الدوسري، البالغ من العمر 35 عامًا، جاهزًا للعودة إلى المباريات، بعدما شارك في التدريبات الجماعية يوم الجمعة، عقب تعافيه من إصابة في مفصل القدم تعرض لها قبل مواجهة الاتحاد في الكلاسيكو.

وكان قائد الهلال يستعد للعودة إلى الملاعب بعد غياب امتد منذ نهاية الموسم الماضي، لكن الإصابة الجديدة تسببت في تأجيل ظهوره مجددًا، ليواصل برنامج العلاج والتأهيل قبل استعادة جاهزيته والمشاركة في التدريبات مع زملائه.

إنزاجي يحسم موقف سالم الدوسري أمام الحزم

يمنح اقتراب سالم الدوسري من العودة الجهاز الفني للهلال خيارًا هجوميًا مهمًا، في ظل الإمكانات الفنية والخبرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، وقدرته على صناعة الفارق من خلال المراوغات والاختراقات وصناعة الفرص والتسجيل.

ويرتبط قرار إشراك قائد الهلال أمام الحزم بتقييم إنزاجي لحالته البدنية خلال التدريبات، ومدى قدرته على خوض المباراة، في ظل حرص الجهاز الفني على عدم التسرع في إعادته إلى المنافسات قبل التأكد من اكتمال جاهزيته.

ويأمل الهلال الاستفادة من عودة أحد أبرز عناصره الهجومية، خاصة مع أهمية المرحلة المقبلة من الموسم، ورغبة الفريق في مواصلة المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

تطور إيجابي في الهلال.. العيادة الطبية خالية من المصابين

وفي تطور إيجابي آخر، أشارت التقارير إلى خلو العيادة الطبية في الهلال من اللاعبين المصابين، بعدما شهدت منذ بداية الموسم وجود أكثر من لاعب بين العلاج والتأهيل.

ويمنح هذا التطور الجهاز الفني خيارات أوسع في اختيار التشكيل المناسب للمباريات المقبلة، مع إمكانية الاستفادة من العناصر المتاحة وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية والبدنية.

وكان لاعبو الهلال قد استأنفوا تدريباتهم اليومية عقب العودة من العاصمة القطرية الدوحة، بعد مواجهة السد في دوري أبطال آسيا للنخبة، وبدأ إنزاجي تجهيز فريقه للمباراة المقبلة أمام الحزم.

موعد مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي

يستعد الهلال لمواجهة الحزم يوم الإثنين المقبل، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد قررت تأجيل مواجهة الهلال أمام الرياض، التي كان مقررًا إقامتها يوم الجمعة الماضي، إلى 19 ديسمبر المقبل.

الهلال يطارد صدارة دوري روشن

يدخل الهلال مواجهة الحزم بهدف مواصلة الضغط على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعدما جمع 21 نقطة من ثماني مباريات، ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف القادسية، الذي خاض تسع مواجهات.

ويطمح الفريق الأزرق إلى حصد النقاط الثلاث ومواصلة نتائجه الإيجابية، في الوقت الذي ينتظر فيه الجهاز الفني القرار النهائي بشأن عودة سالم الدوسري، الذي قد تمثل مشاركته دفعة إضافية للفريق في المرحلة المقبلة.