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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إجراء عملية وجه وفكين دقيقة لإصلاح كسر بقاع بالعين اليسرى بمستشفى ديرب نجم

عملية جراحية
عملية جراحية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى ديرب نجم، بقيادة الدكتور محمد جمعة الهواري استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور أنيس منصور عبدالقوي رئيس قسم الأسنان بالمستشفى، وبمشاركة الدكتور عمر الشوادفي، والدكتور أحمد مصطفى نصر، والدكتور أحمد السيد غياتي، والدكتور محمود سعيد إبراهيم، والدكتورة سعاد إبراهيم، نجح في إجراء عملية جراحية دقيقة لإصلاح كسر بقاع الحجاج بالعين اليسرى، وذلك في إطار جهود مديرية الشئون الصحية بالشرقية لتطوير العمليات الجراحية التخصصية المقدمة للمواطنين.

وأشاد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بكفاءة أداء الفريق الطبي بمستشفى ديرب نجم، مثمناً دقة العملية الجراحية وحسن التعامل مع الحالة الطارئة، بما ساهم في استعادة حركة العين بصورة طبيعية، ومؤكداً استمرار دعم الفرق الطبية والتوسع في تقديم الخدمات التخصصية التي تساهم في تحسين الخطط العلاجية والحفاظ على سلامة المرضى.

وأوضح أن المستشفى استقبلت حالة تعاني من كسر بقاع الحجاج الأيسر نتيجة تعرضها لحادث سير، مصحوباً بفتق وانحصار لأنسجة ودهون الحجاج داخل الجيب الفكي العلوي، مما أثر على حركة كرة العين. وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد، تم إجراء العملية لإعادة الأنسجة المنحصرة إلى موضعها التشريحي الصحيح، وإعادة بناء قاع الحجاج باستخدام شبكة حجاجية جراحية تم تثبيتها لتدعيم المنطقة المصابة واستعادة الأبعاد التشريحية الطبيعية، مضيفاً أن الفريق الطبي استخدم مدخل جراحي دقيق عبر الجفن السفلي، بما يساعد على الحفاظ على المظهر الجمالي وتقليل الندبات الظاهرة، كما تم التأكد أثناء العملية من استعادة الحركة الحرة لكرة العين في الاتجاهات المختلفة وعدم وجود انحصار عضلي، وقد تكللت العملية بفضل الله بالنجاح، واستقرار الحالة من الناحيتين الوظيفية والجمالية.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خالص الشكر والتقدير للدكتور عمرو إبراهيم وكيل المديرية، والدكتور سيد محمد شاور مدير عام طب الأسنان، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة، والدكتور خالد العوضي مدير إدارة طب الأسنان العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، والدكتور أحمد مهدلي مدير مستشفى ديرب نجم، وجميع الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، تقديراً لجهودهم المخلصة في تقديم الخدمات الطبية التخصصية والإرتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة  للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

الصحة وزارة الصحة الوجه والفكين الفريق الطبي

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