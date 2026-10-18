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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تضامن الشرقية تسلم 6732 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظة الشرقية تسليم (٦٧٣٢) بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بكافة الحقوق التي يكفلها القانون بما يسهم في تحقيق الدمج المجتمعي الكامل لهم.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أنجى حسن مديرة مديرية التضامن الأجتماعي بالشرقية أنه تم توزيع ٦٧٣٢ بطاقة خدمات متكاملة دفعة ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ علي جميع الأدارات الأجتماعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة على مدار ٣ أشهر (أغسطس _ سبتمبر _ أكتوبر) وذلك للأشخاص المستحقين عقب توقيع الكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها أو الحاصلين بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت مديرة مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية أن الوزارة أتاحت خدمة الإستعلام عن أماكن إستلام بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الرسمى للوزارة والخط الساخن رقم ١٥٠٤٤ والإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية.

وأشارت مديرة المديرية إلى أن شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تتضمن إجراء كشف طبي بأحد مستشفيات وزارة الصحة أو الجهات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية أو مستشفيات القوات المسلحة والشرطة وإجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الأجتماعي الأقرب لمحل الإقامة لإثبات وجود الإعاقة.

الشرقية محافظة الشرقية بطاقة خدمات متكاملة ذوي الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة منظومة الحماية الاجتماعية

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