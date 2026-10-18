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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق وتشميع 46 منشأة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص بمركز فاقوس ومدينة الصالحية في الشرقية

تشميع
تشميع
محمد الطحاوي

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف المرور المفاجئ على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بنطاق المحافظة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها والالتزام بتطبيق معايير الجودة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام فرق عمل  اللجنة  المشكلة من  إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي العلاج الحر بإدارتى صحة فاقوس  والصالحية الجديدة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مركز فاقوس وقسم شرطة الصالحية، ومجلس مدينة فاقوس ومدينة الصالحية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وقال وكيل وزارة الصحة إن جهود اللجنة أسفرت عن ضبط 46 منشأة طبية خاصة تشمل عيادات طبية ومعامل وعيادات أسنان ومراكز للجراحة تعمل بدون ترخيص بمركز فاقوس ومدينة الصالحية الجديدة، وبها نقص في الاشتراطات الصحية وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة للعمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية ومخالفة قانون البيئة وسياسة مكافحة العدوى لعدم وجود عقود للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بهذه المراكز، مما يمثل خطرًا داهمًا على صحة المرضى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إثبات جميع المخالفات بمعرفة أعضاء اللجنة، و تم غلق وتشميع المنشآت الـطبية المخالفة الـ46 بالكامل، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومجلس مدينة فاقوس ومجلس مدينة الصالحية الجديدة.

واشار وكيل وزارة الصخة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المنشآت المخالفة، لمزاولة النشاط الطبي بدون ترخيص، وكذلك مخالفة قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.

الشرقية محافظ الشرقية المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة

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