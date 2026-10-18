الشرقية تستعد لإطلاق مهرجان الخيول العربي في نادي الصفوة بالعاشر

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية برفع درجة الإستعداد وتكثيف التجهيزات النهائية بأرض مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ ٣٠ والمقرر إقامته خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ على أرض الشرقية بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك تحت رعاية وزارات التنمية المحلية والبيئة، السياحة والآثار الشباب والرياضة ، الزراعة، ومحافظة الشرقية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

أكد محافظ الشرقية أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً يساهم في تنشيط صناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية، مشيراً الى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالإشراف على تنظيم المهرجان والتجهيز الجيد لتظهر المحافظة بالمظهر الذي يليق بأصالتها وعراقتها.

ومن جانبها اوضحت الدكتورة رشا حسن رأفت مديرة الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية ان فرق عمل الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية وقسم الرعاية بمديرية الطب البيطرى بالاشتراك مع جهاز مدينة العاشر من رمضان قاموا بعمل قسم الرعاية بادارة العاشر من رمضان البيطرية برش وتطهير مواقع ايواء الخيول المشاركة وساحة العرض ، ومساحة الاحماء وذلك قبل إستقبال الخيول للمشاركة في المهرجان ، وذلك تحت رعاية هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ومديرية الطب البيطرى بالشرقية.

كما تم تجهيز أرض المهرجان حيث تم تثبيت و انشاء ثلاث منصات رئيسية بطول أربعين متر لكل منصة بالإضافة لتسوية وتمهيد ارض إيواء الخيل والتى تقدر بـ ٤ آلاف متر لاستيعاب ( ١٣٠ )حصان وتمهيد ارض المهرجان لتناسب حركة الخيول واقامة الخيمة الخاصة لتجهيز الخيول وتجهيز مدخل خاص بكبار الزوار لسرعة وسهولة تأمين حركتهم كذلك تم تجهيز منطقة خدمات تضم ( كافتريا ومطعم وأماكن لبيع مستلزمات الخيول ) .

وأكد محافظ الشرقية ان المحافظة استعدت لإنطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، باعتباره حدثًا رياضيًا وسياحيًا مهمًا على أجندة السياحة المصرية، وواجهة تبرز ما تتميز به محافظة الشرقية من تراث عريق واهتمام برياضة الفروسية والخيول العربية الأصيلة.