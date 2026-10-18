تقديراً لتميزهم.. مستشفيات جامعة الزقازيق تكرم أبناء العاملين المتفوقين في احتفالية كبيرة

نظمت نقابة العاملين بمستشفيات جامعة الزقازيق حفل تكريم أبناء العاملين المتفوقين دراسيا تقديرا لنجاحهم وتميزهم العلمي وتشجيعا لهم على مواصلة التفوق وتحقيق المزيد من الإنجازات وسط أجواء احتفالية سادتها مشاعر الفخر والسعادة.

شهد الحفل الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بحضور الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق والدكتور محمد إبراهيم منسي المدير العام للشؤون العلاجية والدكتور أحمد حسن زكي بالمكتب الفني للمستشفيات وأحمد يوسف مدير عام كلية الطب البشري.

كما حضر الحفل محمد خليل رئيس نقابة العاملين بمستشفيات جامعة الزقازيق وفكري شين أمين صندوق النقابة وجمال شوقي الأمين العام للنقابة وصفاء خطاب المنسق الإعلامي والقائم على تنظيم الحفل إلى جانب الفنان خالد بيومي نقيب الموسيقيين بمحافظة الشرقية ونخبة من الفنانين وقيادات وكوادر مستشفيات جامعة الزقازيق.

واعرب الدكتور محمود مصطفى طه عن سعادته واعتزازه بتفوق أبناء العاملين مشيرا إلى أن تكريم الطلاب المتفوقين يأتي تقديرا لجهودهم واجتهادهم طوال مسيرتهم الدراسية كما يمثل رسالة دعم وتشجيع لهم ولأسرهم لمواصلة النجاح والتميز.

وأوضح أن إدارة كلية الطب والمستشفيات الجامعية تولي اهتماما بالجانب الإنساني والاجتماعي وتحرص على تعزيز روح الانتماء والتواصل بين العاملين وأسرهم بما يسهم في خلق بيئة إيجابية تشجع على التميز في مختلف المجالات.

ووجه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية التهنئة للطلاب المكرمين وأولياء أمورهم متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق ومشيدا بجهود نقابة العاملين والقائمين على تنظيم الحفل وحرصهم على إخراج الاحتفالية بصورة مشرفة تعكس تقدير المتفوقين والاحتفاء بإنجازاتهم.

واكدت صفاء خطاب منظمة الحفل أنه يأتي هذا التكريم في إطار دعم المتفوقين وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية بنجاح وتأكيد أهمية دور الأسرة والمؤسسات في رعاية النماذج المتميزة وتشجيعها على تحقيق طموحاتها المستقبلية.