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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من إجمالي 36 مشروعًا.. الشرقية تحصد 10 جوائز في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط فعاليات المؤتمر الإقليمي لإعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الرابعة بمحافظات الشرقية والدقهلية ودمياط وتكريم أصحاب المشروعات الفائزة بإجمالي 36 مشروعًا وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة الدقهلية.

جاء ذلك بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية ونواب محافظي الدقهلية ودمياط وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية ومنسقي المبادرة وأصحاب المشروعات المشاركة.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تجسد توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتشجيع الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية.

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على مواصلة دعم المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحقيق الاستدامة البيئية وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ورفع كفاءة إدارة المخلفات والتوسع في الحلول التكنولوجية الذكية بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم الاستثمار والابتكار.

وثمّن الأشموني جهود اللجان المختصة في فحص المشروعات وتقييمها وفق المعايير المحددة لاختيار المشروعات الأكثر توافقا مع أهداف المبادرة كما وجه الشكر إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارتي التنمية المحلية والبيئة وجميع الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة ودعم المشروعات المستدامة.

من جانبه أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن المبادرة تمثل آلية مهمة لتحويل أهداف رؤية مصر 2030 إلى مشروعات واقعية تدعم التنمية المستدامة وتشجع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشار الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط إلى أن المبادرة تمثل منصة وطنية لدعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ تجمع بين الاستدامة البيئية والتكنولوجيا الحديثة وتفتح آفاقا جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال في مجالات التمويل والاستثمار الأخضر.

وفي ختام المؤتمر كرم المحافظون أصحاب المشروعات الفائزة بالمحافظات الثلاث بواقع 9 مشروعات بالدقهلية و17 مشروعا بدمياط و10 مشروعات بالشرقية.

وجاءت المشروعات الفائزة بمحافظة الشرقية في عدة فئات حيث فاز المهندس أحمد سيد أحمد محمد سيد أحمد بالمركز الأول في فئة المشروعات كبيرة الحجم عن مشروع «الأوركسترا الرقمية لشبكات الغاز لتقليل الانبعاثات بمبادرة حياة كريمة» التابع لشركة مودرن جاس.

وفي فئة المشروعات متوسطة الحجم فاز الأستاذ الدكتور أحمد منصور محمد منصور الزهيري بالمركز الأول عن مشروع «تطوير مركز تميز لتقنيات المعلوماتية الحيوية لدعم التكنولوجيا الزراعية الحديثة والبيولوجيا الجزيئية» وفي فئة المشروعات المحلية الصغيرة ضمن مبادرة حياة كريمة حصل المهندس أحمد إبراهيم إسماعيل حسن على المركز الأول عن مشروع «تطبيق التكنولوجيا الذكية الخضراء في تقييم أداء عمال الخياطة وتحقيق الاستدامة».

أما فئة المشروعات الناشئة فحصلت الدكتورة نجلاء سعيد محمد أحمد على المركز الأول عن مشروع «الكتاب التفاعلي الذكي» بجامعة الزقازيق فيما فاز الدكتور محمد إيهاب علي عبد العزيز بالمركز الثاني عن مشروع «بانا ميد للمستلزمات الطبية» (BANA MED) والمهندس محمود محمد محمود أحمد بالمركز الثالث عن مشروع (BIO ALGA) وفي فئة المشروعات غير الهادفة للربح فازت الدكتورة إيناس محمد عبد العزيز أبو خضرة بالمركز الأول عن مشروع «شكارة بتحكي» (GREENO HUB).

كما شهدت فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة فوز الدكتورة هبة هاني رمضان أحمد بالمركز الأول عن مشروع إعادة تدوير المخلفات العضوية باستخدام ذبابة الجندي الأسود لإنتاج منتجات حيوية مستدامة فيما حصل المهندس عبد الحميد السيد السيد السيد شريف على المركز الثاني عن مشروع «أجري لوك» (AGRI-LOOK) والدكتورة أسماء محمد عبد الحميد متولي على المركز الثالث عن مشروع (VermiSense: THERMAL AI FOR COMPOST MONITORING).

وهنأ محافظ الشرقية أصحاب المشروعات الفائزة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح ومؤكدا أهمية مواصلة تطوير مشروعاتهم وتعزيز قدرتها على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على البيئة وفتح آفاق جديدة للابتكار والاستثمار.

واختتمت فعاليات المؤتمر بالتقاط الصور التذكارية وتبادل الدروع بين المحافظين تأكيدا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظات الثلاث لدعم المشروعات الخضراء الذكية وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

الشرقية محافظ الشرقية الدقهلية محافظ الدقهلية محافظ دمياط بالمبادرة الوطنية

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