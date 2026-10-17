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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لشهامته وشجاعته.. رئيس مدينة كفر صقر يكرم حسين محمد لموقفه الإنساني خلال حريق حي السلام

جانب من التكريم
جانب من التكريم
محمد الطحاوي

كرّم الدكتور أحمد المقدم، رئيس مركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، المواطن حسين محمد محمد، تقديرا لشجاعته وموقفه الإنساني المشرف خلال الحريق الذي شهدته منطقة حي السلام بالمدينة، أمس الجمعة، في نموذج يعكس أصالة أبناء الشرقية وحرصهم على مساندة الآخرين وقت الأزمات.

جاء التكريم تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بضرورة تقدير النماذج الإيجابية والمواقف الإنسانية المشرفة، وتشجيع المواطنين الذين يقدمون نماذج مضيئة في الشهامة والتعاون والمسئولية المجتمعية.

وشهد مراسم التكريم حضور نواب رئيس المركز وسكرتير المركز، حيث تمت الإشادة بما أبداه حسين محمد من شجاعة ومبادرة إيجابية في التعامل مع الحادث، بما يعكس روح التضامن والتكاتف بين أبناء المجتمع.

وأكد الدكتور أحمد المقدم أن تكريم أصحاب المواقف الإنسانية يأتي تقديرا لما يقدمونه من نماذج مشرفة تستحق الإشادة، مشيرا إلى أن مثل هذه المواقف تجسد أصالة أبناء كفر صقر وحرصهم على مساندة الآخرين في أوقات الشدة.

وقال إن المحافظة تحرص على إبراز النماذج الإيجابية وتقدير أصحابها، بما يسهم في ترسيخ قيم الشهامة والتعاون والمسؤولية المجتمعية، ويشجع على نشر ثقافة المبادرة الإيجابية وخدمة المجتمع.

الشرقية بمحافظة الشرقية منطقة حي السلام

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