مسرح «المواجهة والتجوال» يجوب مراكز وقرى الشرقية ضمن احتفالات أكتوبر

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، أن الثقافة والفنون تمثلان ركيزة أساسية في بناء الإنسان، ونشر الوعي، وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية، مشيدًا بجهود وزارة الثقافة في تنفيذ الأنشطة الثقافية والفنية والوصول بها إلى القرى والنجوع، بما يحقق العدالة الثقافية ويتيح للأطفال والشباب والأسر فرصًا لاكتشاف المواهب وتنميتها.

وفي هذا الإطار، أشار أحمد سامى خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى إلى انه شهدت محافظة الشرقية انطلاق المرحلة السابعة من مشروع «المواجهة والتجوال»، التابع للبيت الفني للمسرح، خلال الفترة من ٥ إلى ١١ أكتوبر ٢٠٢٦، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ٥٣ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وبرعاية وزارة الثقافة ومحافظة الشرقية، وبالتنسيق مع فرع ثقافة الشرقية ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وجامعة الزقازيق ومؤسسة حياة كريمة.

وافتُتحت الفعاليات على مسرح قصر ثقافة الزقازيق، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والعسكرية والثقافية بعرض مسرحي بعنوان «السمسمية»، الذي تناول بطولات المقاومة الشعبية بمدن القناة، الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وما قدمه أبطالها من تضحيات دفاعًا عن الوطن.

وعلى هامش الافتتاح، افتتح المحافظ معرضًا لإصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومعرضًا للحرف اليدوية لنادي المرأة بقصر ثقافة الزقازيق، بما يعزز نشر المعرفة ودعم الحرف التراثية.

وجابت عروض المشروع عددًا من المواقع بالمحافظة، شملت مسرح جامعة الزقازيق، ومدرسة الثانوية الصناعية بقرية ديرب البلد بمركز ديرب نجم، ومركز شباب العراقي بمركز أبو حماد، ودار الأمل لرعاية كبار السن بقرية شيبة بمركز الزقازيق، ومدرسة الصوفية التجارية الثانوية بمركز أولاد صقر، واختُتمت الفعاليات بمدرسة جودة هاشم بقرية سندنهور بمركز بلبيس.

وشهدت العروض حضورًا جماهيريًا من القيادات التنفيذية والأهالي والطلاب، إلى جانب أسر وأبناء شهداء القوات المسلحة وأبطال حرب أكتوبر من قدامى المحاربين، في أجواء وطنية جسدت بطولات المصريين وعززت قيم الولاء والانتماء.