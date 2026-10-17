مشهد بطولي.. شاب يواجه ألسنة اللهب لإنقاذ جيرانه من حريق بالشرقية | شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق موقفًا بطوليًا لشاب في مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، بعدما خاطر بحياته لمحاولة إخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا بسبب شجاعته وإصراره على مساعدة جيرانه.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يعتلي شرفة مجاورة للشقة التي اندلعت بها النيران، ممسكًا بخرطوم مياه الإطفاء، ومحاولًا توجيه المياه إلى داخل الشقة للسيطرة على ألسنة اللهب التي امتدت إلى خارجها، وسط تصاعد كثيف للدخان.

ورغم خطورة الموقف وشدة النيران، واصل الشاب محاولاته لإخماد الحريق، متمسكًا بموقعه في مواجهة المشهد الخطير، في تصرف عكس روح الشهامة والشجاعة والرغبة في إنقاذ الآخرين.

وأثار المقطع المتداول تفاعلًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بموقف الشاب وبمحاولته مساعدة جيرانه في ظل الظروف الخطرة التي وثقها الفيديو.

ويجسد هذا الموقف معنى الشهامة والتكافل بين الجيران، حين يدفع الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين شخصًا إلى المخاطرة بنفسه من أجل مساعدتهم، وسط ترقب لمعرفة مزيد من التفاصيل بشأن الحريق وملابساته.