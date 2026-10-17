محاكمة متهمين بخلية داعش بولاق الدكرور.. اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، محاكمة متهمين اثنين بخلية داعش بولاق، في القضية رقم 4928 لسنة 2026 جنايات بولاق الدكرور.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهم الثاني لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، كما وجه للمتهمين تهمة تمويل الإرهاب، والترويج لأفكار الجماعة الإرهابية.