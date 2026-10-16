القبض على المتهم بسرقة مبلغ مالي من داخل محل في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر مالك محل أعلاف من قيام أحد الأشخاص بالدلوف إلى محله وسرقة مبلغ مالي من داخله بكفر الشيخ.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، تبلغ لمركز شرطة كفر الشيخ من القائم على النشر، وهو مالك محل أعلاف مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، بتضرره من عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز؛ لقيامه بالدلوف إلى المحل ملكه، الكائن بدائرة المركز، وسرقة مبلغ مالي من داخله.

وأمكن ضبط المشكو في حقه، وبحوزته مركبة تروسيكل دون لوحات معدنية وفرد خرطوش.

وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وشراء مركبة التروسيكل المضبوطة بحوزته بجزء من المبلغ المستولى عليه، فاتُخذت الإجراءات القانونية.