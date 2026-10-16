سقوط لص سرق إسطوانة غاز من أعلى سطح عقار في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة إسطوانة غاز من داخل مسكنه بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ أغسطس الماضى تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية من (القائم على النشر "بالمعاش" – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام شخص مجهول بسرقة إسطوانة غاز من أعلى سطح العقار محل سكنه.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم بإرشاده ضبط الإسطوانة المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.