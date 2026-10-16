القبض على المتهمة بالتعدي على طفلتها بالضرب في الشارع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدى بالضرب على طفلة بإستخدام عصا خشبية بالجيزة والزعم بتعاطيها المواد المخدرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدة والطفلة الظاهرتين بمقطع الفيديو (ربة منزل ، كريمتها - مقيمتين بدائرة مركز شرطة أوسيم)، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة والتعدى على كريمتها بالضرب بتاريخ 11 أكتوبر خلال تواجدها بمنطقة بشتيل بالجيزة لنهرها عن إلتقاط الطعام من الأرض وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.