إخماد حريق داخل شقة سكنية أمام مستشفى الزراعيين بالدقي دون خسائر بشرية.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد العقارات بشارع النهضة في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، أمام مستشفى الزراعيين، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواقعة.

تفاصيل حريق شقة سكنية في الدقي

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات الكائنة بشارع النهضة بمنطقة الدقي، أمام مستشفى الزراعيين، وعلى الفور جرى إخطار قوات الحماية المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء العقار.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وبدأت التعامل مع الحريق والعمل على محاصرة ألسنة اللهب وإخمادها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المكان ومنع امتداد النيران إلى الشقق المجاورة أو العقارات المحيطة.

عدم وقوع إصابات في حريق الدقي

ونجحت جهود قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع النيران وملابسات الواقعة.