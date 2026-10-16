القبض على شخص ادعى تلفيق والد طليقته لقضايا كيدية ضده

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أحد الأشخاص وآخرين بالتعدى عليه بالضرب وتلفيق قضايا كيدية له بالدقهلية.



بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة مركز شرطة أجا) وبسؤاله قرر بتضرره من (والد طليقته ، زوجته ، زوج كريمة آخرى لهما – مقيمين بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والضرب لخلافات زوجية بينه وطليقته ، وبإستدعاء المشكو فى حقهم وبمواجهتهم نفوا ما نسب إليهم ، وإتهموا الشاكى بالتعدى عليهم بالسب والضرب.

باستكمال التحريات تبين وجود خلافات زوجية بين الشاكى وزوجته إنتهت بطلاقهما "ومحرر بشأنها عدة محاضر ومازالت قيد التحقيقات".. وبمواجهة القائم على النشر أقر بإدعائه الكاذب بتلفيق قضايا كيدية له ، نكايه فى المشكو فى حقهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









