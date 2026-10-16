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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط مزارع اعتدى على سيدتين بالضرب في الفيوم بسبب خلافات الجيرة

ضبط مزارع اعتدى على سيدتين بالضرب في أحد شوارع الفيوم بسبب خلافات الجيرة
ضبط مزارع اعتدى على سيدتين بالضرب في أحد شوارع الفيوم بسبب خلافات الجيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة التعدي على سيدتين بالضرب في أحد شوارع محافظة الفيوم بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرصد الواقعة وتدخل الأهالي للفصل بين الطرفين.


بلاغ لمركز شرطة إبشواي

 تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بتاريخ 4 أكتوبر من ربة منزل وشقيقتها تقيمان بدائرة مركز إبشواي تتضرران فيه من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي عليهما بالضرب أثناء سيرهما بأحد الشوارع بسبب خلافات بينهما حول الجيرة وتضمن البلاغ اتهام المشكو في حقه بالاعتداء على الشقيقتين خلال سيرهما في الشارع الأمر الذي دفعهما إلى التقدم بشكوى رسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.


فحص الفيديو المتداول

جاءت الواقعة بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مشاهد لتعدي أحد الأشخاص بالضرب على فتاتين في أحد شوارع الفيوم وظهور عدد من الأهالي أثناء تدخلهم لفض المشاجرة والفصل بين الطرفين وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية فحص المنشور المتداول والعمل على تحديد هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو للوقوف على حقيقة الواقعة وأسباب حدوثها.


ضبط المتهم واعترافه بالتعدي

أسفرت جهود الفحص عن تحديد هوية المشكو في حقه وتبين أنه مزارع ومقيم بدائرة مركز شرطة إبشواي حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه موضحا أن الاعتداء جاء نتيجة خلافات سابقة بينه وبين السيدتين حول الجيرة.


النيابة العامة تتولى التحقيق

وعقب ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على جميع ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنه.

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