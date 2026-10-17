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السيطرة على حريق نشب في عقار بالشرقية..شاهد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيطرة على حريق نشب في عقار بالشرقية..شاهد

جانب من الحادث
جانب من الحادث
محمد الطحاوي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق نشب في عقار مكون من 4 طوابق والحريق في الدور الأرضي  بحي السلام بمركز كفر صقر بجوار مدرسة الزراعة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بعقار بمنطقة حي السلام بمركز ومدينة كفر صقر وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق في عقار مكون من 4 طوابق والحريق في الدور الأرضي  بحي السلام بمركز كفر صقر بجوار مدرسة الزراعة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.

الشرقية محافظة الشرقية السيطرة على حريق بمركز كفر صقر

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