السيطرة على حريق نشب في عقار بالشرقية..شاهد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق نشب في عقار مكون من 4 طوابق والحريق في الدور الأرضي بحي السلام بمركز كفر صقر بجوار مدرسة الزراعة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بعقار بمنطقة حي السلام بمركز ومدينة كفر صقر وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق في عقار مكون من 4 طوابق والحريق في الدور الأرضي بحي السلام بمركز كفر صقر بجوار مدرسة الزراعة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.