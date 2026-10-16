قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والخليج روابط استراتيجية وأمن قومي| القاهرة - الرياض.. شراكة مصيرية وحصن للأمة
مصر ملحمة وطن.. كيف أسقطت الدولة المصرية الإرهاب وبنَت الإنسان؟
كأس الكونفدرالية.. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة كيتارا
سنتكوم: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز والنفط يتدفق بالمعدلات السابقة للحرب
مايكل كاريك: جاهزون للفوز على ليدز والأجواء رائعة داخل اليونايتد
حسام موافي يحذر من تصلب الشرايين.. كيف يؤدي تراكم الكوليسترول إلى انسدادها؟
بكين تتعهد باتخاذ إجراءات حازمة لردع التحركات التي تهدد الاستقرار في بحر الصين الجنوبي
القيادة المركزية الأمريكية: نفرض حصارًا على إيران
مباحثات عسكرية بين العراق وإيطاليا.. وفؤاد حسين: لا نسعى للحرب وندعم مسارات السلام
في ظروف غامضة.. وفاة طالبة بعد سقوطها من الطابق الرابع داخل مدرسة بالإسماعيلية
من مقر القيادة المشتركة.. بوتين: سنواصل التقدم في دونيتسك
لا يمثل جريمة.. حاخام إسرائيلي: سرقة الزيتون الفلسطيني فريضة لاحتلال الأرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الشرقية: إجراء 3 عمليات جراحية دقيقة لعلاج كسور متعددة بالوجه والفكين

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية نجاح الفريق الطبية بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بمستشفى الزقازيق العام في إجراء ٣ عمليات جراحية دقيقة وذات مهارة لعلاج كسور متعددة بالوجه والفكين لثلاثة حالات تعرضت لحادث، وذلك بقيادة الدكتور أحمد طارق شريف، والدكتور إبراهيم محمد العجواني، والدكتور إسلام أبو الخير محمود، والدكتور أحمد سمير، والدكتور محمد الصياد السيد، والدكتور محمد حسن، والدكتور محمود عبدالحكيم حسنين، والدكتورة منى محمد سويلم، وطبيب التخدير الدكتور وائل الحبشاوي.

وأشاد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بكفاءة الفرق الطبية المشاركة في العمليات الجراحية الثلاثة، مثمناً جهودهم في التعامل مع كسور الوجه والفكين بدقة ومهارة، ومؤكدا استمرار دعم الوزارة والمديرية للفرق الطبية وتوفير الإمكانات اللازمة لتقديم خدمات علاجية متميزة للمرضى.

وأشار إلى أن العملية الأولى كانت لمريض يعاني من كسور متعددة بعظام الوجه والفكين، حيث تم إجراء الرد المفتوح للكسور وتثبيتها باستخدام الشرائح والمسامير، والعملية الثانية لعلاج كسر بالعظام أعلى محجر العين لحالة أخرى تعرضت لحادث سير، من خلال الرد المفتوح والتثبيت بالشرائح والمسامير، كما كانت العملية الثالثة لعلاج كسر بعظمة الوجنة باستخدام الرد المفتوح والتثبيت بالشرائح والمسامير، وتمت العمليات جميعها بفضل الله بنجاح، والحالات الثلاثة مستقرة وبحالة جيدة، وتتلقى الرعاية الصحية بالقسم الداخلي تحت إشراف أطباء المستشفى.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير للدكتور عمرو إبراهيم وكيل المديرية، والدكتور سيد محمد شاور مدير عام طب الأسنان بالشرقية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة، والدكتور خالد العوضي مدير إدارة طب الأسنان العلاجي بالمديرية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، والدكتور محمد عاطف مدير مستشفى الزقازيق العام، وجميع الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة والمشاركين في هذا العمل، تقديراً لجهودهم المخلصة في تقديم الخدمات الطبية الدقيقة للمرضى خاصة الحالات الطارئة، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وزارة الصحة بالشرقية الفريق الطبية عمليات جراحية دقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

أسعار الذهب اليوم في مصر

يحافظ على مكاسبه.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

جوتيريش

جوتيريش: دعم الوقود الأحفوري بمثابة «دعم الانتحار»

الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

الاتحاد الأوروبي

مسؤول أوروبي : نموذج «سويسرا بلس» أحد الخيارات لتعميق العلاقات بين بريطانيا والاتحاد

بالصور

نوع من الخضار يغنيك عن فيتامين سي.. فوائده مذهلة

الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

تقفز وتمشي على الماء أو تطير في السماء.. أغرب سيارات سابقة لعصرها

أغرب السيارات
أغرب السيارات
أغرب السيارات

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد