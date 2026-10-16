صحة الشرقية: إجراء 3 عمليات جراحية دقيقة لعلاج كسور متعددة بالوجه والفكين

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية نجاح الفريق الطبية بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بمستشفى الزقازيق العام في إجراء ٣ عمليات جراحية دقيقة وذات مهارة لعلاج كسور متعددة بالوجه والفكين لثلاثة حالات تعرضت لحادث، وذلك بقيادة الدكتور أحمد طارق شريف، والدكتور إبراهيم محمد العجواني، والدكتور إسلام أبو الخير محمود، والدكتور أحمد سمير، والدكتور محمد الصياد السيد، والدكتور محمد حسن، والدكتور محمود عبدالحكيم حسنين، والدكتورة منى محمد سويلم، وطبيب التخدير الدكتور وائل الحبشاوي.

وأشاد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بكفاءة الفرق الطبية المشاركة في العمليات الجراحية الثلاثة، مثمناً جهودهم في التعامل مع كسور الوجه والفكين بدقة ومهارة، ومؤكدا استمرار دعم الوزارة والمديرية للفرق الطبية وتوفير الإمكانات اللازمة لتقديم خدمات علاجية متميزة للمرضى.

وأشار إلى أن العملية الأولى كانت لمريض يعاني من كسور متعددة بعظام الوجه والفكين، حيث تم إجراء الرد المفتوح للكسور وتثبيتها باستخدام الشرائح والمسامير، والعملية الثانية لعلاج كسر بالعظام أعلى محجر العين لحالة أخرى تعرضت لحادث سير، من خلال الرد المفتوح والتثبيت بالشرائح والمسامير، كما كانت العملية الثالثة لعلاج كسر بعظمة الوجنة باستخدام الرد المفتوح والتثبيت بالشرائح والمسامير، وتمت العمليات جميعها بفضل الله بنجاح، والحالات الثلاثة مستقرة وبحالة جيدة، وتتلقى الرعاية الصحية بالقسم الداخلي تحت إشراف أطباء المستشفى.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير للدكتور عمرو إبراهيم وكيل المديرية، والدكتور سيد محمد شاور مدير عام طب الأسنان بالشرقية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة، والدكتور خالد العوضي مدير إدارة طب الأسنان العلاجي بالمديرية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، والدكتور محمد عاطف مدير مستشفى الزقازيق العام، وجميع الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة والمشاركين في هذا العمل، تقديراً لجهودهم المخلصة في تقديم الخدمات الطبية الدقيقة للمرضى خاصة الحالات الطارئة، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.