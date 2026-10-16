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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا وأستراليا تنفذان تدريبات مشتركة لمحاكاة الإنزال والاقتحام البرمائي في جاوة الشرقية

تدريبات مشتركة
تدريبات مشتركة
أ ش أ

نفذت قوات مشاة البحرية الإندونيسية والأسترالية تدريبات مشتركة لمحاكاة عمليات الإنزال والاقتحام البرمائي في إقليم جاوة الشرقية بإندونيسيا، وذلك في إطار مناورات "كيريس ووميرا 2026" العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة للبلدين.

وقال المتحدث باسم قوات مشاة البحرية التابعة للبحرية الإندونيسية، الكولونيل رانا كاريانا، اليوم الجمعة إن التدريبات أُجريت أمس الخميس على شاطئ بانونجان في منطقة سيتوبوندو، واستهدفت تطوير القدرات التكتيكية والجاهزية والاحترافية لدى أفراد مشاة البحرية، وتعزيز التنسيق بين القوات البحرية والبرية والجوية لضمان نجاح العمليات العسكرية.

وأوضح كاريانا أن التدريبات تضمنت محاكاة عملية تسلل من البحر إلى البر لاستهداف منطقة معادية، بدأت بمهمة استطلاع قبل الانتقال إلى مرحلة الاقتحام، مشيرًا إلى أن المناورات نُفذت بسلاسة وأمان، وشاركت فيها وحدات من اللواء الثاني لمشاة البحرية الإندونيسية.

وأعرب المسئول الإندونيسي عن أمله في أن تسهم التدريبات المشتركة في اختبار قدرات ضباط القوات المشاركة وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين إندونيسيا وأستراليا.

وتُجرى مناورات "كيريس ووميرا 2026" خلال الفترة من 12 إلى 20 أكتوبر الجاري في منطقة بانيوانجي بإقليم جاوة الشرقية، بمشاركة نحو 1235 عسكريًا من القوات المسلحة الإندونيسية و1000 عسكري من قوات الدفاع الأسترالية.

من جانبه، وصف قائد العمليات المشتركة لقوات الدفاع الأسترالية، نائب الأميرال جاستن جونز، إندونيسيا بأنها شريك مهم وراسخ لبلاده، مؤكدًا أن المناورات تمثل أكبر نشاط تدريبي عسكري تنفذه أستراليا خارج أراضيها خلال العام الجاري.

وتشمل المناورات عمليات إنزال برمائي في جاوة الشرقية، وتدريبات بالذخيرة الحية، وتدريبات لتكامل العمليات البحرية بين قوات البلدين.

وشاركت أستراليا في المناورات بقوة برمائية على متن السفينة "إتش إم إيه إس شولز"، إلى جانب السفينتين "إتش إم إيه إس بيرث" و"إتش إم إيه إس ستالورت"، في إطار تعزيز التعاون العسكري والتنسيق العملياتي بين البلدين. 

قوات مشاة البحرية الإندونيسية الأسترالية تدريبات مشتركة

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