قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية
أكثر من وسيلة.. كيف تستعلم عن مخالفات سيارتك 2026 في دقيقة واحدة؟
الأهلي وكيتارا الأوغندي بكأس الكونفدرالية.. الموعد وقنوات مجانية تذيع المباراة
مشارك من ذوي الاحتياجات في معرض تراثنا يقدم لرئيس الوزراء هدية تذكارية
محافظ الفيوم يزيل مبنى مخالفا بقرية تونس ويحيل المسؤولين عن ترخيصه للمحاكمة
بدلا من المؤبد.. تخفيف الحكم على المتهمة بخطف الصغيرة ندى للسجن 10 سنوات
تراجع ركائز النموذج الاجتماعي.. مظاهرات حاشدة وانتشار واسع للأمن في فرنسا
نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الجوية : تطوير برامج الطيران والمحاكيات وتأهيل الطلاب علميًا وعسكريًا لمواكبة المقاتلات الحديثة
يونيسف تكشف جرائم المحتلين: 60 ألف طفل في غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما
أمطار غزيرة وانخفاض بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
الصناعة: مصر تقود تحالفًا أفريقيًا لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية
أمطار غزيرة تضرب هويما قبل مواجهة الأهلي وكيتارا الأوغندي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري الشرقية يُحصّن 613 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية خلال سبتمبر الماضي

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، وتوفير أوجه الرعاية البيطرية اللازمة للماشية، للحد من انتشار الأمراض الوبائية وزيادة الإنتاجية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمد السيد بشار، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أن المديرية قامت خلال شهر سبتمبر الماضي بتحصين (٦١٣ ألفًا و٨٢٣) رأس ماشية ضد عدد من الأمراض الوبائية، من خلال (١٨٠) لجنة تحصين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلي أنه تم تحصين (٣٣٤ ألفًا و٥٠٢) رأس  ضد الحمى القلاعية وتحصين (٢٤٩ ألفًا و٨٥٠) رأسًا ضد حمى الوادي المتصدع، إلى جانب تحصين باقي الأعداد ضد أمراض الجلد العقدي والتسمم الدموي وجدري الأغنام وحمى الثلاثة أيام وطاعون المجترات الصغيرة، وإحدى عترات الحمى القلاعية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري إستمرار أعمال التحصين والمرور الميداني على المربين وأصحاب المزارع، وتنفيذ الندوات والجولات الإرشادية للتوعية بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض، مع انتقال اللجان إلى أماكن تواجد المربين تيسيرًا على المواطنين، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والحد من الخسائر الناتجة عن الأمراض الوبائية.

الشرقية محافظ الشرقية الثروة الحيوانية الطب البيطري مديرية الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

سعر الدولار

دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الرئيس السيسي

بعد انتهاء مدة حكم الرئيس السيسي.. عمرو أديب يثير الجدل بمجموعة تساؤلات

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ناصر منسي

موتوا بغيظكم.. هيثم فاروق: من يريد سقوط الزمالك يختزل انتصاراته في الحظ

الرئيس السيسي

اللي عمله لمصر محدش يقدر يعمله.. تركي آل الشيخ يشيد بالرئيس السيسي

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

ترشيحاتنا

حملات رقابية بالغربية

قبل مولد السيد البدوي.. ضبط طن ونصف رنجة فاسدة قبل طرحها بالأسواق

وزير العدل

بالأسماء.. أعضاء النيابة العامة يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل والنائب العام بعد قليل

المتهم

القبض على شخص استعرض بدراجته النارية في الأقصر

بالصور

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إثارتها الجدل بجمالها.. سعر خرافي لفستان مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

454 ألف جنيه سعر فستان دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

فستان مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد