بيطري الشرقية يُحصّن 613 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية خلال سبتمبر الماضي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، وتوفير أوجه الرعاية البيطرية اللازمة للماشية، للحد من انتشار الأمراض الوبائية وزيادة الإنتاجية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمد السيد بشار، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أن المديرية قامت خلال شهر سبتمبر الماضي بتحصين (٦١٣ ألفًا و٨٢٣) رأس ماشية ضد عدد من الأمراض الوبائية، من خلال (١٨٠) لجنة تحصين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلي أنه تم تحصين (٣٣٤ ألفًا و٥٠٢) رأس ضد الحمى القلاعية وتحصين (٢٤٩ ألفًا و٨٥٠) رأسًا ضد حمى الوادي المتصدع، إلى جانب تحصين باقي الأعداد ضد أمراض الجلد العقدي والتسمم الدموي وجدري الأغنام وحمى الثلاثة أيام وطاعون المجترات الصغيرة، وإحدى عترات الحمى القلاعية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري إستمرار أعمال التحصين والمرور الميداني على المربين وأصحاب المزارع، وتنفيذ الندوات والجولات الإرشادية للتوعية بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض، مع انتقال اللجان إلى أماكن تواجد المربين تيسيرًا على المواطنين، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والحد من الخسائر الناتجة عن الأمراض الوبائية.