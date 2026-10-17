التحالف: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات استهدفت الرياض والمنطقتين الشرقية والجنوبية بالسعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة خلال الساعات الماضية، في مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض المسيّرات الأربع وتدميرها، في إطار الجهود الرامية إلى حماية أجواء المملكة والتصدي للتهديدات الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية «قنا» ووكالة الأنباء اليمنية «سبأ» تفاصيل الإعلان، موضحتان أن المالكي نشر بيانًا بشأن عمليات الاعتراض عبر منصة «إكس»، دون أن يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية بشأن توقيت إطلاق المسيّرات أو الجهة المسؤولة عنها.

ويأتي الإعلان، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وتزايد التقارير المتعلقة باعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت مناطق مختلفة داخل السعودية خلال الأيام الماضية، ما يضع حماية المنشآت الحيوية والمناطق السكنية والمجال الجوي ضمن أولويات السلطات المعنية.

وتواصل الجهات المختصة في المملكة متابعة التطورات الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديدات المحتملة، فيما تكتسب عمليات الاعتراض أهمية خاصة في ظل المخاطر التي قد تشكلها الهجمات الجوية على سلامة المدنيين والبنية التحتية.

ولم يعلن التحالف، في البيان المتعلق بالمسيّرات الأربع، عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء هذه الواقعة، كما لم يوضح ما إذا كانت هناك إجراءات إضافية اتُخذت عقب عمليات الاعتراض.