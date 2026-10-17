ضبط سائقين بالشرقية بعد هدم جزء من منزل بسبب خلافات الجيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام قائد سيارة "ربع نقل" بهدم جزء من الحائط الخاص بقطعة أرض ملكه عمداً بالشرقية.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 22 سبتمبر الماضى تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بالشرقية من الممثل القانونى لإحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز، بتضرر موكلته من (سائقين) لتهجمهما على منزلها وهدم جزء من حائط المنزل لخلافات بينهم حول الجيرة.

وتم تحديد وضبط المشكو فى حقهما (مقيمين بذات الدائرة) وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة “منتهية التراخيص” وبمواجهتهما أقرا بوجود خلافات حول الجيرة بينهما وبين زوج الشاكية لقيامهما بشراء قطعة أرض من شقيق زوج الشاكية ورفضهما تسليمها لهما، وأضاف أحدهما بأنه حال قيادته السيارة المشار إليها والعودة بها للخلف إصطدم بمنزل الشاكية دون قصد منه.

وتم التحفظ على السيارة ، واتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.