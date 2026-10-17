التروسيكل يهدد حياة تلاميذ المدارس بقرية المندرة بالفيوم

رغم المأساة التي شهدتها عزبة سمعان و قرية نقاليفة التابعين لمركز سنهور بمحافظة الفيوم إثر انقلاب تروسيكل كان يقل تلاميذ في طريقهم إلى المدرسة لا يزال بعض التلاميذ يعتمدون على التروسيكل وسيلة للانتقال من منازلهم إلى مدارسهم في مشهد يثير المخاوف من تكرار الحوادث التي تهدد حياتهم ورصدت صور من قرية المندرة التابعة لمركز الفلاحين بمحافظة الفيوم تنقل عدد من التلاميذ باستخدام التروسيكل في ظل مطالبات بتدخل المسؤولين لتوفير وسائل نقل آمنة تحافظ على أرواحهم وتضمن وصولهم إلى مدارسهم وعودتهم إلى منازلهم بسلام.



مأساة عزبة سمعان تحصد روحي تلميذين

وتعيد هذه المشاهد إلى الأذهان الحادث المأساوي الذي وقع صباح الثلاثاء الماضي عندما انقلب تروسيكل كان متجها من عزبة سمعان إلى قرية نقاليفة وعلى متنه تلاميذ في طريقهم إلى المدرسة للحاق بموعد الدراسة وأسفر الحادث عن وفاة التلميذ يوسف محمود سيد في الحال وإصابة 16 تلميذا آخرين قبل أن يفارق ابن عمه التلميذ محمد رمضان سيد محفوظ الحياة داخل المستشفى بعد أربعة أيام متأثرا بإصاباته لتتحول رحلة الذهاب إلى المدرسة إلى مأساة أليمة خيمت بظلالها على أهالي المنطقة.



الأهالي يناشدون المسؤولين التحرك العاجل

وأكد أحد المواطنين أن هدفه ليس الإضرار بسائقي التروسيكلات أو تحميلهم المسؤولية وحدهم وإنما التحذير من المخاطر التي يتعرض لها التلاميذ في أثناء تنقلهم بهذه الوسيلة مشيرا إلى أهمية دور الأهالي في حماية أبنائهم وعدم السماح لهم باستقلال وسائل نقل قد تعرض حياتهم للخطر وناشد أهالي قرية المندرة المسؤولين بمحافظة الفيوم التدخل العاجل لتوفير وسائل نقل مناسبة وآمنة للتلاميذ مطالبين بوضع حلول للمشكلات المماثلة في مختلف مراكز المحافظة بما يضمن حماية أرواح التلاميذ والحد من تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.