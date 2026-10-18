إزالة 837 تعديا على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية في الشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انتهاء المرحلتين الاولى والثانية من الموجة الـ 30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 837 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبالمتغيرات المكانية بمساحة 353 فداناً و 29 ألف متر بالشرقية .

وقال محافظ الشرقية، في تصريح اليوم إن ذلك ياتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

كان المحافظ كلف رؤساء المراكز والمدن بالتعاون المستمر مع جهات الولاية، لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى، والتصدي الفوري لأي محاولة للبناء في المهد، لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.