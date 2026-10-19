لتحقيق سيولة مرورية.. رئيس مدينة المنيا يتابع أعمال توسعة المدخل الشرقي

أجرى الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، جولة ميدانية لمتابعة أعمال توسعة المدخل الشرقي للمدينة بنهاية كوبري النيل ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات الخدمية وتطوير المحاور المرورية ، للتعامل مع التكدسات والاختناقات المرورية التي يشهدها المدخل الشرقي، نظرًا لالتقاء أربعة محاور رئيسية، تشمل المدخل الرئيسي لمدينة المنيا من شرق النيل، ومدخل كوبري النيل من الناحية الشرقية، ومدخل مدينة المنيا الجديدة عبر الطريق الأوسط، إلى جانب مداخل قرى شرق النيل، شمالًا وجنوبًا.

وشدد الدكتور سعيد محمد، على أهمية دراسة الوضع المروري على الطبيعة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الحلول المناسبة التي تسهم في تيسير حركة السيارات، والحد من التكدسات، وتحقيق السيولة المرورية بالمحاور الرئيسية، بما يضمن تحسين حركة الانتقال من وإلى مدينة المنيا.

