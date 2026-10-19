تداول 17 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (16) سفينة وتم تداول (17000) طن بضائع و(1034) شاحنة و(218) سيارة.

وأضافت الهيئة - في بيان - أنه شملت حركة الواردات (8) سفن و(6000) طن بضائع و(525) شاحنة و(195) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (8) سفن و(11000) طن بضائع و(509) شاحنة و(23) سيارة.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل 4 سفن وهي ، ALCUDIA EXPRESS، ودليلة، والحرية والحرية2.. بينما غادرت 4 سفن وهي POSEIDON EXPRESS ، وPANLILY و BRIDGE ،امل.

فيما شهد ميناء نويبع تداول (5246) طن بضائع و(325) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي آيلة و اور والحسين وسينا.. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1386 راكبا بموانيها.