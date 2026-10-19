مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي بالمنيا

لقي أمين شرطة مصرعه ، بينما أصيب 7 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين الصفا بالمنيا تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وقررت النيابة العامة بمركز ندب الدكتور يوحنا سمير مفتش صحة مركز المنيا، لمناظرة جثمان المتوفي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة شمال كمين الصفا باتجاه بني سويف، بالصحراوي الشرقي القديم.

وعلى الفور، دفع مرفق الإسعاف بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لمواجهة تداعيات الحادث ونقل المصابين والضحية.

أسفر الحادث عن مصرع أمين شرطة ، وإصابة 7 آخرين بإصابات متفرقة تنوعت ما بين كسور وجروح قطعية وكدمات.



وقد جرى نقل المصابين والجثة على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإسعافهم، واتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية حيال الواقعة.