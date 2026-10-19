محافظ المنيا: «حياة كريمة» تضع الخدمات الصحية بالقرب من المواطنين وتوفر رعاية أفضل لأهالينا بالقرى

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية بني خيار التابعة لمركز أبو قرقاص، اليوم الاثنين 19 أكتوبر، وتستمر على مدار يومين، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية دون تحميلهم أعباء إضافية.

وأوضح المحافظ أن القافلة تقدم خدماتها بالمجان في عدد من التخصصات الطبية، وتشمل توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة، وصرف الأدوية بالمجان، إلى جانب تحويل الحالات التي تستدعي فحوصات أو تدخلات طبية متقدمة إلى المستشفيات المختصة لاستكمال العلاج.

وأشار اللواء كدواني إلى استمرار تنفيذ القوافل الطبية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن وصول الخدمات الصحية إلى مستحقيها، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، اتساقًا مع توجه الدولة نحو تحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الصحية.

وفي سياق متصل، دعا محافظ المنيا المواطنين إلى سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال أقرب وحدة أو مركز لطب الأسرة، للاستفادة من حزمة الخدمات الطبية والعلاجية التي توفرها المنظومة، مؤكدًا أن التسجيل يمثل الخطوة الأولى للانتفاع بخدمات الرعاية الصحية المتكاملة، بما يعزز فرص حصول المواطنين على خدمة طبية أفضل.

