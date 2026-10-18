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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تــعــلــيــم الــمــنــيــا تــوضــح حــقــيــقــة مــا تــم تــداولــه بــشــأن واقــعــة بــمــدرســة ثــانــويــة ببــنــي مــزار

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم
ايمن رياض

تؤكد مديرية التربية والتعليم بالمنيا، حرصها على إيضاح الحقائق للرأي العام، وفي هذا الإطار، توضح حقيقة ما ورد في الخبر المنشور بأحد المواقع الاخبارية الإلكترونية بشأن مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل إحدى المدارس الثانوية بمركز بني مزار.

وبعد التواصل مع وائل طه، مدير إدارة بني مزار التعليمية، للتحقق من حقيقة ما تم تداوله،تنفي مديرية التربية والتعليم بالمنيا ما تم تداوله بشأن وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل إحدى المدارس الثانوية بمركز بني مزار وتؤكد المديرية ضرورة تحري الدقة فيما يُنشر بشأن المؤسسات التعليمية، وعدم تداول معلومات قبل التأكد من صحتها من المصادر الرسمية المختصة.

وتشدد المديرية على أن تناول الوقائع المرتبطة بالمدارس يستلزم الالتزام بالدقة والمسؤولية المهنية، بما يحافظ على استقرار العملية التعليمية، ويحول دون إثارة القلق بين الطلاب وأولياء الأمور أو المساس بسمعة المؤسسات التعليمية دون سند موثوق.

وتهيب المديرية بوسائل الإعلام ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة قبل نشر الأخبار المتعلقة بالمدارس، تأكيدًا لمبدأ المهنية الإعلامية، وحرصًا على وصول المعلومات الصحيحة إلى الرأي العام.

المنيا التعليم مديرية بني مزار

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