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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد محطة مياه عزبة بشرى بسمالوط ويتابع كفاءة التشغيل

محافظ المنيا خلال الجولة
محافظ المنيا خلال الجولة
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، محطة مياه عزبة بشرى التابعة لمجلس قروي البيهو بمركز سمالوط، لمتابعة كفاءة التشغيل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام ضخ المياه والالتزام بأعمال الصيانة الدورية ومعايير جودة المياه، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمحطات مياه الشرب والعمل على تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لأهالي القرى.

وأكد المحافظ أن توفير مياه شرب آمنة ومنتظمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمحطات المياه وشبكات التوزيع، ورفع كفاءتها التشغيلية، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمة أو انتظام وصولها، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حول الإمكانات الفنية للمحطة ومعدلات التشغيل وأعمال التطوير التي شهدتها، موضحًا أن المحطة أُنشئت عام 2005 ودخلت الخدمة عام 2006، بطاقة إنتاجية تبلغ 60 لترًا في الثانية، وتخدم مناطق عزبة بشرى وإطسا البلد وقرية البيهو.

وقال إن المحطة شهدت أعمال إحلال وتجديد شاملة بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون جنيه، شملت تطوير مراحل التشغيل، وإحلال وتجديد الطلمبات المرشحة والطلمبات العكرة، وتنفيذ منظومة كلور احتياطية، بما يعزز كفاءة التشغيل ويدعم استمرارية تقديم الخدمة وفقًا للمعايير المطلوبة.

وأضاف رئيس الشركة أن أعمال التطوير أسهمت في القضاء على مشكلات ضعف المياه التي كانت تعاني منها مناطق عزبة بشرى وإطسا البلد وإطسا المحطة، وعدد من العزب المحيطة، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على انتظام وصول المياه وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالي.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وعويس غرياني، رئيس مركز ومدينة سمالوط.

المنيا محافظ المنيا جولة سمالوط

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